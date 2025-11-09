WhatsApp का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर, चुटकियों में होगा काम, हैकर्स और ठगों से मिलेगा छुटकारा

WhatsApp अब एक नया फीचर शामिल करने जा रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स को सबसे बेहतर सेफ्टी मिलने जा रही है. साथ ही साइबर ठगों और हैकिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा. इस फीचर का नाम Strict Account Settings है. अपकमिंग फीचर की जानकारी WABetaInfo ने शेयर की है और बताया है कि अभी यह फीचर टेस्टिंग फेज में है.

WhatsApp के इस अपकमिंग फीचर के तहत यूजर्स को स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिलेगी. इस मोड के तहत कुछ फीचर्स ऑटोमैटिक बंद हो जाएंगे, जो सेफ्टी के लिए जरूरी है. इससे एक सेफगार्ड तैयार किया जाएगा. यूजर्स को मैनुअली कोई भी फीचर्स बंद करने की जरूरत नहीं होगी.

साइबर ठगों और हैकर्स से रखेगा दूर

WhatsApp का यह फीचर ऐसे समय आ रहा है, जब भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों को साइबर ठग और हैकर्स का खतरा सताता है. ये हैकर्स और ठग पर्सनल डिटेल्स, फोटो, वीडियो से लेकर बैंक खाते में सेंधमारी कर रहे हैं.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.33.10.70: what's new?



WhatsApp is working on a feature that lets users apply strict security settings to their accounts, and it will be available in a future update!https://t.co/BOqRxSlsrG pic.twitter.com/uR3yGGLeEm — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2025

कई फीचर्स ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे

मीडिया और अटैचमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे.

अनजान नंबर को कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा.

अनजान नंबर से आने वाली WhatsApp Calls म्यूट हो जाएंगी.

ग्रुप इनवाइट्स आदि भी ब्लॉक हो जाएंगे.

लिंक प्रिव्यू आदि ब्लॉक हो जाएंगे.

टू स्टेप वेरिफिकेशन्स इनबेल हो जाएगा.

पर्सनल डिटेल्स देखने वाले लोगों की संख्या घटेगी.

प्रोफाइल फोटो और स्टेटस अपडेट भी चुनिंदा लोग ही देख पाएंगे.

WhatsApp का अपकमिंग फीचर काफी कारगर होगा

WhatsApp का मानना है कि सिक्योरिटी के लिए यह प्रोटेक्शन काफी कारगर साबित होंगे.Strict Account Settings के तहत कॉल क्वालिटी को भी कम किया जा सकता है. WhatsApp के अपकमिंग फीचर Strict Account Settings के तहत मिलने वाले ऑटोमैटिक फीचर्स में से कुछ ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं. अपकमिंग अपडेट के तहत सभी फीचर्स को एक बंडल्स में दिया जाएगा.

