scorecardresearch
 

Feedback

WhatsApp का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर, चुटकियों में होगा काम, हैकर्स और ठगों से मिलेगा छुटकारा

WhatsApp यूजर्स की सेफ्टी के लिए नया फीचर ला रहा है, जिसका नाम Strict Account Settings होगा. इसकी मदद से यूजर्स को हैकर्स और साइबर ठगों से बचाने का काम करेगा. इस फीचर की बदौलत कई ऑप्शन ऑटोमैटिक ऑफ हो जाएंगे. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
WhatsApp Beta वर्जन में फीचर्स को टेस्ट किया जाता है. (Photo: Unsplash)
WhatsApp Beta वर्जन में फीचर्स को टेस्ट किया जाता है. (Photo: Unsplash)

WhatsApp अब एक नया फीचर शामिल करने जा रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स को सबसे बेहतर सेफ्टी मिलने जा रही है. साथ ही साइबर ठगों और हैकिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा. इस फीचर का नाम Strict Account Settings है. अपकमिंग फीचर की जानकारी WABetaInfo ने शेयर की है और बताया है कि अभी यह फीचर टेस्टिंग फेज में है. 

WhatsApp के इस अपकमिंग फीचर के तहत यूजर्स को स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिलेगी. इस मोड के तहत कुछ फीचर्स ऑटोमैटिक बंद हो जाएंगे, जो सेफ्टी के लिए जरूरी है. इससे एक सेफगार्ड तैयार किया जाएगा. यूजर्स को मैनुअली कोई भी फीचर्स बंद करने की जरूरत नहीं होगी. 

साइबर ठगों और हैकर्स से रखेगा दूर 

सम्बंधित ख़बरें

WhatsApp
किसी ने डिलीट कर दिया WhatsApp Message? ऐसे पढ़ सकते हैं आप  
WhatsApp
WhatsApp पर बदलेगा नियम, मिलेंगे गिनती के मैसेज 
WhatsApp
WhatsApp पर आया धमाकेदार Scam Alert फीचर, सालों से था इंतजार 
WhatsApp
WhatsApp पर बदलेगा नियम, मिलेंगे गिनती के मैसेज 
Cyber fraud
आपकी गाड़ी का चालान आया है... साइबर ठगी का नया पैंतरा, ना करें ये गलती 

WhatsApp का यह फीचर ऐसे समय आ रहा है, जब भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों को साइबर ठग और हैकर्स का खतरा सताता है. ये हैकर्स और ठग पर्सनल डिटेल्स, फोटो, वीडियो से लेकर बैंक खाते में सेंधमारी कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: WhatsApp ने लॉन्च किया नया ऐप, फोन पर नहीं इस डिवाइस पर करेगा काम

कई फीचर्स ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे 

  • मीडिया और अटैचमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे.
  • अनजान नंबर को कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा. 
  • अनजान नंबर से आने वाली WhatsApp Calls म्यूट हो जाएंगी. 
  • ग्रुप इनवाइट्स आदि भी ब्लॉक हो जाएंगे. 
  • लिंक प्रिव्यू आदि ब्लॉक हो जाएंगे. 
  • टू स्टेप वेरिफिकेशन्स इनबेल हो जाएगा. 
  • पर्सनल डिटेल्स देखने वाले लोगों की संख्या घटेगी.
  • प्रोफाइल फोटो और स्टेटस अपडेट भी चुनिंदा लोग ही देख पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: OnePlus लेकर आ रहा है 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन!

Advertisement

WhatsApp का अपकमिंग फीचर काफी कारगर होगा 

WhatsApp का मानना है कि सिक्योरिटी के लिए यह प्रोटेक्शन काफी कारगर साबित होंगे.Strict Account Settings के तहत कॉल क्वालिटी को भी कम किया जा सकता है. WhatsApp के अपकमिंग फीचर Strict Account Settings के तहत मिलने वाले ऑटोमैटिक फीचर्स में से कुछ ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं. अपकमिंग अपडेट के तहत सभी फीचर्स को एक बंडल्स में दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement