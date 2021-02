WhatsApp की नई पॉलिसी आप पर क्या असर डालेगी?

WhatsApp के सीईओ Will Cathcart ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने नई पॉलिसी के बारे में बताया है. अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये नई पॉलिसी आपके ऊपर किस तरह से असर डालेगी.

WhatsApp ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए उस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लोगों को बताया है जिसकी वजह से बवाल मचा था. नोट करने वाली बात ये है कि वॉट्सऐप ने अपने कदम पीछे नहीं खीचे हैं, बल्कि सिर्फ लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है.



WhatsApp ने हाल ही में प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए थे जिसके बाद से बवाल मच गया. खास कर भारत में. लोगों ने WhatsApp के विकल्प की Telegram और Signal की तरफ रूख करना शुरू कर दिया.

इसके बाद WhatsApp ने फुल पेज ऐड दे कर लोगों को ये भरोसा दिलाया कि पॉलिसी में बदलाव की वजह से यूजर्स का प्रावेसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा. हाल ही में India Today Conclave East में फेसबुक इंडिया हेड ने ये माना कि भारत में वो और अच्छे तरीके से इस पॉलिसी को ला सकते थे.

We are doing more to explain how WhatsApp continues to protect people's privacy and I wanted to share our plans here first pic.twitter.com/ja6tqGZ3yi