₹9,999 की Water Bottle! लोग क्यों खरीद रहे हैं इतना महंगा पानी बनाने वाला डिवाइस?

आमतौर पर पानी की बोतल आपने 50 या 100 रुपये में सेल होती हुईं देखी होंगी. अगर वह स्टील या कांच से बनी हुई है तो उसकी कीमत मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकती है. आप 9,999 रुपये में आने वाली पानी की बोलत के बारे में जानते हैं. ये बोलत इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस सिस्टम के साथ आती हैं. कंपनियों का दावा है कि ये पानी को गुणों के बेहतर बनाती है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर Hydrogen Water Bottle Gen 4 नाम की बोतल है. इसकी कीमत 9,999 रुपये है. लिस्टेड डिटेल्स के मुताबिक, इसमें इंटेलीजेंट इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम दिया है, जो पानी में हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है. साथ ही दावा किया है कि यह पानी हेल्थ के लिए अच्छा होता है.

मार्केट में ढेरों ऑप्शन

ऑनलाइन और स्थानीय मार्केट में Hydrogen Water Bottle के ढेरों ऑप्शन दिए गए हैं. ये अलग-अलग चार्जिंग बैटरी कैपिसिटी और प्राइस सेगमेंट में आते हैं. हालांकि कुछ बोतल की कीमत 13 हजार रुपये तक हैं. कुछ बोतल की कैपिसिटी 1 लीटर तक है. कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स का यह एक अच्छा प्रोडक्ट है.

कैसे काम करती है ये बोतल?

हाइड्रोजन वॉटर बॉटल, असल में एक पोर्टेबल डिवाइस होता है. यह एक पानी की बोलत के शेप में भी देखा जा सकता है. यह सिस्टम पीने के पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस को इन्फ्यूज यानी घोलने का काम करता है.

ये बोतल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंवर्ट कर देता है. इसके बाद हाइड्रोजन की और मात्रा पानी में घोल देती है.

इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए लाइट्स

इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को बताने के लिए बोतल के अंदर कल LED लाइट्स का यूज किया जाता है. कलर देखकर आप प्रोसेस देख सकते हैं. इसमें स्विच भी दिया है, जिसे आप चाहें तो ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं. ऐमेजॉन पर लिस्टेड डिटेल्स के मुताबिक, यह चार्जिंग में करीब 60 मिनट का टाइम लेता है.

