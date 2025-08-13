Vu Glo QLED TV लॉन्च, मिलेगा 75-inch तक का डिस्प्ले, 25 हजार से शुरू है कीमत

Vu ने भारतीय बाजार में अपना 4K Glo QLED TV 2025 (Dolby Edition) लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 43-inch से 75-inch स्क्रीन साइज के विकल्प में स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया है. ये टीवी A+ ग्रेड Glo पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 400 Nits की है.

कंपनी का कहना है कि ये मॉडल पिछले वर्जन के मुकाबले 60 परसेंट ज्यादा ब्राइट हैं. ये स्मार्ट टीवी Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ आता है. ऑडियो की बात करें, तो इसमें 24W का Dolby Atmos साउंड सिस्टम मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vu GloQLED TV में थ्री साइड बेजल लेस फ्लोटिंग ग्लास डिजाइन मिलता है. इस सीरीज में आपको 43-inch, 50-inch, 55-inch, 65-inch और 75-inch का स्क्रीन साइज मिलेगा. इसमें 4K QLED डिस्प्ले मिलता है, जो 400 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी.

यह भी पढ़ें: सबसे सस्ते 32 Inch के Smart TV, कीमत 7,490 रुपये से शुरू, ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स

इसमें स्टैंडर्ड, डायनैमिक, क्रिकेट, सिनेमा और दूसरे पिक्चर मोड ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.5 GHz का VuON AI प्रोसेसर मिलेगा, जो AI अपस्केलिंग के साथ आता है. इसमें गेम मोड भी दिया गया है. ऑडियो के लिए इस टीवी सीरीज में 24W का Dolby Atmos स्पीकर सिस्टम मिलता है. टीवी 16GB स्टोरेज और 2GB RAM के साथ आता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ये हैं सबसे सस्ते 43 Inch के Smart TVs, 13 हजार रुपये है शुरुआती कीमत

ये स्मार्ट टीवी Google TV पर बेस्ड है. इसमें क्रोमकास्ट और गूगल प्ले स्टोर के साथ कई प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं. इसके साथ कंपनी ने Vu ActiVoice IR ब्लास्टर वाला रिमोट दिया है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ कई हॉट कीज मिलती हैं. इन कीज की मदद से आप सीधे उस OTT प्लेटफॉर्म या फीचर को एक्सेस कर सकते हैं.

कितनी है कीमत?

Vu GloQLED TV को कंपनी ने 5 स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है. 43-inch वाले वेरिएंट की कीमत 24,990 रुपये है. वहीं 50-inch वाला वेरिएंट 30,990 रुपये, 55-inch वाला वेरिएंट 35,990 रुपये, 65-inch वाले वेरिएंट की कीमत 50,990 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट 75-inch स्क्रीन साइज के साथ 64,990 रुपये में आता है. इसे आप ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे रिटेल ऑउटलेट से खरीद सकते हैं.

---- समाप्त ----