scorecardresearch
 

Feedback

Mobikwik का ऐप अपडेट और लोगों की जेब खाली, यूजर्स को हुआ 40 करोड़ रुपये का नुकसान

MobiKwik के अंदर एक सॉफ्टवेयर की वजह से गड़बड़ी सामने आई है, जिसकी वजह से सिर्फ दो दिन में 40 करोड़ रुपये उड़ा लिए हैं. मामले की जांच हुई तो उसके बाद कुछ लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया. उनसे पास से ठगी गई रकम भी बरामद की गई है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानें.

Advertisement
X
ऐप अपडेट कराकर बैंक खाते से उड़ा लिए 40 करोड़ रुपये. (Photo: AI-generated)
ऐप अपडेट कराकर बैंक खाते से उड़ा लिए 40 करोड़ रुपये. (Photo: AI-generated)

UPI और डिजिटल पमेंट की सुविधा देने वाले ऐप MobiKwik में एक टेक्निकल गड़बड़ी के चलते सिर्फ दो दिन में 40 करोड़ रुपये उड़ा लिए. ये ट्रांसफर UPI के जरिए किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना 11 -12 सितंबर को हुई. 

इस घटना के बाद कंपनी के अंदर अफरा तफरी मच गई. जब मामले की जांच हुई तो उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया.  ये गिरफ्तारी हरियाणा राज्य के जिले नूंह और पलवल से हुई हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों के बैंक अकाउंट से चोरी किए गए 9 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं. 

सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद शुरू हुई प्रॉब्लम

सम्बंधित ख़बरें

Apple devices
Apple अब ला रहा 5 न्यू प्रोडक्ट, iPhone 17 के बाद इनका बजेगा डंका  
Pixel 10 series
पुराने से कितना अलग होगा Pixel 10 Pro Fold? मिलेंगे ये पावरफुल फीचर्स  
Google Pixel Watch 4
Google ने भारत में लॉन्च की अपनी सबसे पावरफुल वॉच, इतनी है कीमत 
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 लॉन्च इवेंट में Siri और AI का नाम तक नहीं… आखिर क्यों चुप रहा Apple? 
Fake call center busted in Goregaon by Mumbai crime branch
गोरेगांव में चल रहा था फेक कॉल सेंटर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, 13 लोग गिरफ्तार 

टेक्निकल प्रॉब्लम की शुरुआत हाल ही में जारी किए गए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद शुरू हुई है. जांचकर्ताओं का मानाना है कि इस गलत अपडेट की वजह से सिक्योरिटी चेक को डिसेबल कर दिया गया. 

UPI पिन के बाद भी बैंक खाते से निकाले रुपये 

अपडेट के बाद ऐप के अंदर एक खामी सामने आई और ठगों ने इस खामी का इस्तेमाल करके कई लोगों के खातों से रुपये उड़ा लिए हैं. जिनके MobiKwik वॉलेट में कम बैलेंस था या फिर गलत UPI पिन एंटर करके भी उड़ा लिए गए.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में बंपर ऑफर, 15 हजार से कम में ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन

8 करोड़ रुपये किए गए फ्रीज 

पुलिस जांच में पता चला कि अथॉरिटीज ने 8 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया है, जो अलग-अलग बैंक अकाउंट ने निकाले गए थे. 

पुलिस ने लोगों से की अपील 

नूंह जिले में रहने वाले लोगों से पुलिस ने अपील की है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जिन लोगों के बैंक अकाउंट से MobiKwik ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन हुई हैं, वे लोग SP ऑफिस आकर कंप्लेंट दर्ज कराएं.

यह भी पढ़ें: आपकी उंगली छोटी कर रहा है स्मार्टफोन, 99 परसेंट लोग कर रहे ये गलती

बचाव के लिए क्या करें? 

UPI के जरिए होने वाले किसी भी साइबर ठगी से बचाव के लिए जरूरी है कि आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप से लिंक ना करें. 

सावधानी के लिए जिन बैंक खाते में कम रुपये होते हैं उनको ही UPI  ऐप से लिंक करके रखें. दरअसल, भारत में बहुत से लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement