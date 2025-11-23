U&i ने लॉन्च किए चार दमदार स्पीकर, 499 रुपये से शुरू है कीमत, रिमोट से कर पाएंगे कंट्रोल

U&i ने नए ब्लूटूथ स्पीकर्स को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने एंट्री लेवल सेगमेंट से लेकर पार्टी स्पीकर तक लॉन्च किए हैं. कंपनी ने UiBS 2367 पार्टी स्पीकर को लॉन्च किया है, जो ब्रांड का प्रीमियम प्रोडक्ट है. वहीं तीन अन्य मॉडल्स कॉम्पैक्ट स्पीकर हैं.

कंपनी ने UiBS-5166 इनसाइट सीरीज, UiBS-5175 एंट्री 66 और UiBS-5175 इग्नाइट सीरीज को कॉम्पैक्ट स्पीकर कैटेगरी में लॉन्च किया है. ये स्पीकर पावर, पोर्टेबिलिटी और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं.

दमदार है पार्टी स्पीकर

कंपनी ने UiBS 2367 पार्टी स्पीकर को लॉन्च किया है, जो लाउड म्यूजिक लवर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. ये 120W के साउंड आउटपुट वाले ट्विन 8-inch स्पीकर के साथ आता है. इसें TWS फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप वायरलेस स्टीरियो पेयरिंग का लुत्फ उठा सकते हैं. इस फीचर की मदद से आप दो स्पीकर को एक दूसरे से कनेक्ट करके साउंड आउटपुट को बढ़ा सकते हैं.

इस पार्टी स्पीकर में TF card, USB, Aux पोर्ट और FM रेडियो का कनेक्टिविटी विकल्प मिलता है. कंपनी इसके साथ दो वायरलेस UHF माइक्रोफोन्स और रिमोट कंट्रोल दे रही है. कंपनी की मानें तो ये डिवाइस 10 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आता है. स्पीकर में RGB LED लाइट और LED डिस्प्ले दिया गया है.

सस्ते कॉम्पैक्ट स्पीकर हुए लॉन्च

UiBS-5166 इनसाइट सीरीज स्पीकर 20W के साउंड आउटपुट के साथ आता है. इसमें 10 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी. ये डिवास 10 मीटर के वायरलेस रेंज के साथ आता है. इसे तीन कलर में खरीदा जा सकता है. UiBS-5175 Entry 66 स्पीकर कार शेप में आता है.

इसमें LED लाइट्स दी गई हैं. ये स्पीकर 20W के साउंड आउटपुट के साथ आता है. इनके साथ ही कंपनी ने UiBS-5175 इग्नाइट स्पीकर को लॉन्च किया है, जो कम कीमत और कॉम्पैक्ट साइज में आता है. ये स्पीकर 10W के साउंड आउटपुट के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

U&i ब्लूटूथ स्पीकर को आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं. UiBS 2367 को कंपनी ने 14,699 रुपये में लॉन्च किया है. वहीं UiBS-5166 इनसाइट सीरीज को कंपनी ने 649 रुपये में लॉन्च किया है. UiBS-5175 Entry 66 की कीमत 599 रुपये और UiBS-5175 इग्नाइट सीरीज की कीमत 499 रुपये है.

