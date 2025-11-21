कैमरा, स्पीकर और AI फीचर वाला फेसबुक का चश्मा हुआ सस्ता, यहां मिलेगी डील

Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस को आप अब फ्लिपकार्ट और ऐमेजॉन से भी खरीद सकते हैं. इस डिवाइस को 21 नवंबर से ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल से खरीदा जा सकता है. मेटा इन ग्लासेस को EssilorLuxottica के साथ पार्टनरशिप में ऑनलाइन बेच रही है.

कंपनी ने इन ग्लासेस को इस साल मई में भारत में लॉन्च किया है. इस साल कंपनी ने मेटा ग्लासेस का नया वर्जन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. अच्छी बात ये है कि इन ग्लासेस को आप डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन मार्केटप्लेस से खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस भारत में 29,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए थे. उस वक्त ये स्मार्ट ग्लासेस Rayban.com और दूसरे प्रमुख ऑप्टिकल स्टोर्स पर उपलब्ध थे. अब आप इन्हें Flipkart, Amazon और रिलायंस डिजिटल से ऑनलाइन खरीद सकते हैं.

इन प्लेटफॉर्म से आप 22,920 रुपये की शुरुआती कीमत पर Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस को खरीद पाएंगे. इन पर 20 परसेंट तक बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. ये ऑफर 1 दिसंबर तक मिलेगा.

क्या है खासियत?

Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस को आप मल्टीपल फ्रेम और लेंस विकल्पों के साथ खरीद सकते हैं. इसमें आपको मेटा AI का इंटीग्रेशन मिलेगा, जिससे यूजर्स सिर्फ Hey Meta बोलकर कनेक्ट हो सकते हैं. इसका इस्तेमाल आप किसी टॉपिक के बारे में जानने या फिर सामान्य बातचीत में भी कर सकते हैं.

इस पूरी प्रक्रिया में आपको अपने हाथ से कोई कमांड नहीं देना होगा. ये पूरी प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से काम करती है. इसमें एक कैमरा दिया गया है, जो आपके लिए फोटोज क्लिक करने के साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है. कैमरा के ऑन होने पर वॉइट लाइट जलती है.

हाल में ही मेटा ने हिंदी का सपोर्ट भी जोड़ दिया है. इस पर आपको दीपिका पादुकोण की आवाज में इंटरैक्शन मिलेगा. इसके अलावा रिस्टाइल फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी फोटो की एडिट कर सकते हैं. जल्द ही इस पर UPI Lite का फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से आप पेमेंट भी कर पाएंगे.

