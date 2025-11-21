scorecardresearch
 

Feedback

कैमरा, स्पीकर और AI फीचर वाला फेसबुक का चश्मा हुआ सस्ता, यहां मिलेगी डील

मेटा के स्मार्ट ग्लासेस को आप अब Amazon-Flipkart से ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस डिस्काउंट प्राइस पर मिल जाएंगे. इसका फायदा उठाकर आप कई हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. ये स्मार्ट चश्मा आपको कई फ्रेम और लेंस के विकल्प में मिलेगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Meta ने भारत में इन स्मार्ट ग्लासेस को इस साल लॉन्च किया है. (Photo: Amazon/Meta)
Meta ने भारत में इन स्मार्ट ग्लासेस को इस साल लॉन्च किया है. (Photo: Amazon/Meta)

Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस को आप अब फ्लिपकार्ट और ऐमेजॉन से भी खरीद सकते हैं. इस डिवाइस को 21 नवंबर से ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल से खरीदा जा सकता है. मेटा इन ग्लासेस को EssilorLuxottica के साथ पार्टनरशिप में ऑनलाइन बेच रही है. 

कंपनी ने इन ग्लासेस को इस साल मई में भारत में लॉन्च किया है. इस साल कंपनी ने मेटा ग्लासेस का नया वर्जन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. अच्छी बात ये है कि इन ग्लासेस को आप डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन मार्केटप्लेस से खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स. 

कितनी है कीमत? 

Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस भारत में 29,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए थे. उस वक्त ये स्मार्ट ग्लासेस Rayban.com और दूसरे प्रमुख ऑप्टिकल स्टोर्स पर उपलब्ध थे. अब आप इन्हें Flipkart, Amazon और रिलायंस डिजिटल से ऑनलाइन खरीद सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Meta AI देगा वॉर्निंग, Chatbot से पूछे गए सवाल अब नहीं होंगे पब्लिक  
Facebook की पैरेंट कंपनी लाई Meta AI App, ChatGPT से होगा मुकाबला 
Mark Zuckerberg (File Photo: Reuters)
Meta AI में बड़ी छंटनी, बंद किया एक्सेस, कहा- दूसरा काम खोजो 
मेटा इंडिया की प्रमुख संध्या देवनाथन
Meta लोगों तक AI की पहुंच कर रहा आसान, मेटा इंडिया की प्रमुख से खास बातचीत 
वॉट्सऐप पर जल्द आएगा नया फीचर
WhatsApp पर मिलेगा कमाल का फीचर, Meta AI से यूजर्स बना सकेंगे अपना अवतार 

यह भी पढ़ें: Deepika Padukone बनीं Meta AI की आवाज!

इन प्लेटफॉर्म से आप 22,920 रुपये की शुरुआती कीमत पर Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस को खरीद पाएंगे. इन पर 20 परसेंट तक बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. ये ऑफर 1 दिसंबर तक मिलेगा. 

Advertisement

क्या है खासियत? 

Meta Ray-Ban Gen 1 स्मार्ट ग्लासेस को आप मल्टीपल फ्रेम और लेंस विकल्पों के साथ खरीद सकते हैं. इसमें आपको मेटा AI का इंटीग्रेशन मिलेगा, जिससे यूजर्स सिर्फ Hey Meta बोलकर कनेक्ट हो सकते हैं. इसका इस्तेमाल आप किसी टॉपिक के बारे में जानने या फिर सामान्य बातचीत में भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Meta Ray-Ban Smart Glasses लॉन्च, जानें क़ीमत-फ़ीचर्स

इस पूरी प्रक्रिया में आपको अपने हाथ से कोई कमांड नहीं देना होगा. ये पूरी प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से काम करती है. इसमें एक कैमरा दिया गया है, जो आपके लिए फोटोज क्लिक करने के साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है. कैमरा के ऑन होने पर वॉइट लाइट जलती है. 

हाल में ही मेटा ने हिंदी का सपोर्ट भी जोड़ दिया है. इस पर आपको दीपिका पादुकोण की आवाज में इंटरैक्शन मिलेगा. इसके अलावा रिस्टाइल फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी फोटो की एडिट कर सकते हैं. जल्द ही इस पर UPI Lite का फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से आप पेमेंट भी कर पाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement