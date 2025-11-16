scorecardresearch
 

Feedback

दुनिया का पहला इंसानों जैसा रोबोट, जो खुद कर सकेगा ये काम, वीडियो हुआ वायरल

चीन कंपनी का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कई रोबोट्स को साथ दिखाया है. इन रोबोट्स को इंडस्ट्रियल काम के लिए तैयार किया जा रहा है. आने वाले दिनों में ये रोबोट् बड़े स्तर पर फैक्ट्री और कंपनियों में काम करेंगे. यूबीटेक कंपनी को बड़े स्तर पर रोबोट का ऑर्डर भी मिला है.

Advertisement
X
UBtech रोबोट का वीडियो सामने आया. (Photo: Youtube/BTECH Robotics)
UBtech रोबोट का वीडियो सामने आया. (Photo: Youtube/BTECH Robotics)

एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें ढेर सारे ह्यूमनॉइड रोबोट को दिखाया है. सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स ने इसको रोबोट आर्मी का नाम दिया है, लेकिन इनको यूबीटेक कंपनी ने तैयार किया है.

यूबीटेक ने अपने ऑफिशियल Youtube चैनल पर वीडियो शेयर किया है. कंपनी ने वीडियो में ढेर सारे रोबोट को दिखाया है. ये इंस्ट्र्रीयल रोबोट हैं. कंपनी ने इन रोबोट के फीचर्स, कॉर्डिनेशन और बैटरी बदलने की कैपिबिलिटीज को दिखाया है. 

रोबोट देख कई लोग हैरान 

सम्बंधित ख़बरें

गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro, दोनों स्मार्टफोन्स में किसने मारी बाजी?  
OnePlus 15
बढ़ने वाली हैं स्मार्टफोन्स की कीमतें, इस वजह से हो रहे हैं महंगे  
Smartphone
छात्रों में गुस्से से परेशान इस देश की सरकार, स्मार्टफोन बैन करने की तैयारी 
Indian Army high altitude mono rail
चीन सीमा के पास भारतीय सेना ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सैन्य मोनो रेल  

यूबीटेक द्वारा तैयार किए जा रहे रोबोट को एक साथ देखकर कई लोग हैरान हैं. वीडियो में दिखाए गए रोबोट सफेद कलर में हैं. सभी रोबोट्स एक सीधी लाइन में खड़े हैं और एक साथ कदम ताल कर रहे हैं. एक साथ मूमेंट करते हैं, जो दिखाता है कि वह कई काम अच्छे से काम कर रहे हैं. इसके बाद सभी रोबोट्स एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ढेरों ट्रक्स को दिखाया जाता है.  हालांकि ये वीडियो असली है या AI Generated उसको कंफर्म करना मुश्किल है.

Advertisement

चीन की फैक्ट्री में दिखेंगे रोबोट 

चाइना की फैक्ट्री और कंपनियों में जल्द ही बड़े स्तर पर रोबोट काम करते हुए नजर आएंगे. इसके लिए चाइनीज कंपनियां अपनी फैक्ट्री और फ्लोर्स पर ह्यूमनॉइड रोबोट काम करेंगे. चीन की यूबीटेक कंपनी को 800 मिलियन युआन (करीब 993 करोड़ रुपये ) से अधिक के ऑर्डर हासिल किए गए हैं.

एडवांस्ड रोबोट है वॉकर S2 

ऑर्डर के तहत वॉकर S2 मॉडल के ऑर्डर मिल रहे हैं, जो एक एडवांस्ड रोबोट है. कंपनी इस रोबोट के लिए दावा कर चुकी है कि यह दुनिया का पहला ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो अपनी बैटरी को खुद बदल सकता है. 

बड़े लेवल वॉकर S2 का होगा प्रोडक्शन 

कंपनी ने हाल ही में बताया है कि अब वह ह्यूमनॉइड रोबोट वॉकर S2 का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है. कंपनी हाल ही में नई पार्टनरशिप का ऐलान कर चुकी है. इसके लिए डेटा-कलेक्शन सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 126 मिलियन युआन की डील हुई है. इसके अलावा भी और डील हुईं हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement