दुनिया का पहला इंसानों जैसा रोबोट, जो खुद कर सकेगा ये काम, वीडियो हुआ वायरल

एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें ढेर सारे ह्यूमनॉइड रोबोट को दिखाया है. सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स ने इसको रोबोट आर्मी का नाम दिया है, लेकिन इनको यूबीटेक कंपनी ने तैयार किया है.

यूबीटेक ने अपने ऑफिशियल Youtube चैनल पर वीडियो शेयर किया है. कंपनी ने वीडियो में ढेर सारे रोबोट को दिखाया है. ये इंस्ट्र्रीयल रोबोट हैं. कंपनी ने इन रोबोट के फीचर्स, कॉर्डिनेशन और बैटरी बदलने की कैपिबिलिटीज को दिखाया है.

रोबोट देख कई लोग हैरान

यूबीटेक द्वारा तैयार किए जा रहे रोबोट को एक साथ देखकर कई लोग हैरान हैं. वीडियो में दिखाए गए रोबोट सफेद कलर में हैं. सभी रोबोट्स एक सीधी लाइन में खड़े हैं और एक साथ कदम ताल कर रहे हैं. एक साथ मूमेंट करते हैं, जो दिखाता है कि वह कई काम अच्छे से काम कर रहे हैं. इसके बाद सभी रोबोट्स एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ढेरों ट्रक्स को दिखाया जाता है. हालांकि ये वीडियो असली है या AI Generated उसको कंफर्म करना मुश्किल है.

चीन की फैक्ट्री में दिखेंगे रोबोट

चाइना की फैक्ट्री और कंपनियों में जल्द ही बड़े स्तर पर रोबोट काम करते हुए नजर आएंगे. इसके लिए चाइनीज कंपनियां अपनी फैक्ट्री और फ्लोर्स पर ह्यूमनॉइड रोबोट काम करेंगे. चीन की यूबीटेक कंपनी को 800 मिलियन युआन (करीब 993 करोड़ रुपये ) से अधिक के ऑर्डर हासिल किए गए हैं.

एडवांस्ड रोबोट है वॉकर S2

ऑर्डर के तहत वॉकर S2 मॉडल के ऑर्डर मिल रहे हैं, जो एक एडवांस्ड रोबोट है. कंपनी इस रोबोट के लिए दावा कर चुकी है कि यह दुनिया का पहला ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो अपनी बैटरी को खुद बदल सकता है.

बड़े लेवल वॉकर S2 का होगा प्रोडक्शन

कंपनी ने हाल ही में बताया है कि अब वह ह्यूमनॉइड रोबोट वॉकर S2 का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है. कंपनी हाल ही में नई पार्टनरशिप का ऐलान कर चुकी है. इसके लिए डेटा-कलेक्शन सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 126 मिलियन युआन की डील हुई है. इसके अलावा भी और डील हुईं हैं.

