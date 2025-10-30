scorecardresearch
 

इंतजार खत्म! आज से शुरू होगा Starlink का भारत में डेमो, जल्द लॉन्च होगी सर्विस

Starlink भारत में अपना डेमो शुरू करने वाली है. कंपनी 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को मुंबई में अपने सैटेलाइट सर्विस की सिक्योरिटी का डेमो अधिकारियों को दिखाएगी. बता दें कि कंपनी को जुलाई के अंत में भारत में अपनी सर्विस शुरू करने की मंजूरी मिली है. इस सर्विस के शुरू होने से दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट की सर्विस आसानी से पहुंच सकेगी.

Starlink भारत में अपनी सर्विस का डेमो दिखाएगा. (Photo: Unsplash)
एलॉन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस Starlink जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. इस क्रम में कंपनी 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैड सर्विस की सिक्योरिटी का डेमो लॉ इंफोर्समेंट एजेंसियों को दिखाएगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये डेमो मुंबई में होगा. 

ये ट्रायल स्टारलिंक की भारत में एंट्री की कोशिश में एक प्रमुख कदम होगा. इसके आधार पर ही कंपनी को भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी क्लियरेंस मिलेंगे. कंपनी भारत में अपनी कमर्शियल सर्विस शुरू करने के लिए लंबे समय से काम कर रही है.

10 गेटवे तैयार करेगी कंपनी 

सूत्रों के मुताबिक, दो दिन के इस इवेंट में स्टारलिंक सिक्योरिटी और टेक्निकल नॉर्म्स का डेमो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट के आधार पर दिखाएगी. 31 जुलाई को स्टारलिंक को भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरी मिली थी. 

यह भी पढ़ें: Elon Musk ने मानी ये बड़ी शर्त, जानें भारत में Starlink की सर्विस कब शुरू होगी

मुंबई में स्टारलिंक की पैरेंट कंपनी SpaceX ने तीन ग्राउंड स्टेशन सेट किए हैं, जो भारत में कंपनी के हब की तरह काम करेगा. इस हफ्ते आधिकारी ऑन-साइट जांच शुरू कर सकते हैं. स्टारलिंक ने मुंबई, चेन्नई और नोएडा में तीन गेटवे स्टेशन बनाने के लिए अप्रूवल मांगा था. सर्विस शुरू होने के बाद कंपनी की योजना 9 से 10 गेटवे तैयार करने की है. 

स्टारलिंक के आने से क्या होगा? 

Elon Musk की Starlink एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है. इसकी मदद से दूर-दराज के इलाकों तक वायरलेस इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा. हालांकि, शुरुआती चरण में कंपनी का फोकस शहरी इलाके हैं, जहां लोगों को बिना किसी वायर के इंटरनेट एक्सेस मिलेगा.

यह भी पढ़ें: आ रहा Starlink 3.0, दस गुना तेज होगा इंटरनेट?

कुल मिलाकर स्टारलिंक का फायदा मुख्य रूप से ग्रामीण या ऐसे इलाकों में मिलेगा, जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विसेस नहीं पहुंच सकती है. भारत में इसका सीधा मुकालबा जियो और एयरटेल से होगा, जो अफोर्डेबल प्राइस पर अपनी सर्विस ऑफर करते हैं.

जियो और एयरटेल भी सैटेलाइट इंटरनेट कैटेगरी में एंट्री करने की तैयारी में है. मगर उनके पास पहले से ही वायरलेस और वायर्ड इंटरनेट की सुविधा है, जो एक बड़ा एडवांटेज है. अगर स्टारलिंक अफोर्डेबल प्राइस पर अपनी सर्विस लॉन्च करती है, तो उसे इस सेक्टर में अपने एक्सपीरियंस का फायदा जरूर मिलेगा.

