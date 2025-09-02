डिजिटल डायमंड है सेमीकंडक्टर चिप, चौथे Semicon India की हुई शुरुआत, PM मोदी ने किया उद्घाटन

Semicon India 2025 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उद्घाटन किया है. इस इवेंट में दुनियाभर से डेलिगेशन और कई स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस इवेंट के दौरान सेमीकंडक्टर के ईकोसिस्टम से लेकर AI रिसर्च पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री ने बताया कि मेड इन इंडिया कमर्शियल चिप का प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हो सकेगी और सेमीकंडक्टर को उन्होंने डिजिटल डायमंड बताया है. यह चौथा Semicon India इवेंट है.

Semicon India 2025 इवेंट में प्रधानमंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर चिपसेट ईको-सिस्टम के तहत चिपसेट का पूरा काम भारत में होगा. इसमें डिजाइन से लेकर उत्पादन तक शामिल है. भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और ताकत है कि यह सबसे एडवांस्ड तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है.

दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिपसेट बनाने जा रहे हैं नोएडा और बेंगलुरू के सेंटर्स

नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिपसेट बनाने पर काम कर रहे हैं. इन चिपसेट की मदद से 21 वीं सदी की तकनीक को नई पावर देखने को मिलेगी.

सेमीकंडक्टर का मार्केट 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा

प्रधानमंत्री ने बताया, सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट कुछ साल में 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा. साथ ही इस 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में भारत का अहम हिस्सा रहने वाला है.

भारत में साल 2021 में Semicon India 2025 का प्लान शुरू किया. इसके बाद उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस में देश आगे बढ़ा और इस पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये का इनवेस्ट हो रहा है.

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्पीड पर निर्भर करती है. सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं और केंद्र और राज्य के सभी अप्रूवल एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं. कई काम पेपर वर्क से मुफ्त हो रहे हैं.

सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है?

सेमीकंडक्टर चिप, असल में एक छोटा का बोर्ड होता है , जो सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस होता है. इसमें ढेरों इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट होते हैं. यह किसी भी डिवाइस या गैजेट के लिए उसके ब्रेन के जैसा है. सेमीकंडक्टर असल में कई तरह के काम करता है. इसमें डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन्स जैसे काम शामिल हैं.

