संचार साथी ऐप ने बनाया रिकॉर्ड, इतने गुना बढ़ गए डाउनलोड, विपक्ष करता रहा विरोध

संचार साथी ऐप को एक दिन के अंदर बंपर डाउनलोड्स हासिल हुए हैं. संचार साथी ऐप ने मंगलवार के दिन करीब 6 लाख डेली डाउनलोड एवरेज को छुआ. इससे पहले डेली डाउनलोड का एवरेज 60 हजार डाउनलोड्स का रहता था. संचार साथी ऐप की विपक्ष की तरफ से भी आलोचना की जा रही है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Sanchar Saathi App ने डाउनलोड्स में बनाया रिकॉर्ड. (Photo: ITG)
केंद्र सरकार के साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी ऐप संचार साथी ने डाउनलोड्स में नया रिकॉर्ड बनाया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) में एक सोर्स ने बुधवार को बताया है कि मंगलवार को 10 गुना ज्यादा लोगों ने संचार साथी ऐप डाउनलोड किया है. जहां संचार साथी ऐप के डेली डाउनलोड की एवरेज 60 हजार होती थी, वह मंगलवार को करीब 6 लाख पर पहुंच गई है. 

संचार साथी ऐप के डाउनलोड्स में यह उछाल ऐसे समय आया है, जब विपक्षी नेताओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने DoT के इस ऑर्डर को गलत बताया था. DoT ऑर्डर जारी करके मैन्युफैक्चरर से कहा था कि सभी नए ऐप में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके देना होगा. 

संचार साथी ऐप पर खड़े किए सवाल 

आलोचना करने वाले कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस ऐप के जरिए सरकार लोगों की जासूसी करना चाहती है, लेकिन बाद में सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया था. 

यह भी पढ़ें: 'संचार साथी' को लेकर सरकार की सफाई के बाद विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया, देखें

संचार साथी ऐप को मिला अच्छा रिस्पोंस 

पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संचार साथी ऐप को जनता से अचानक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. एक दिन में डाउनलोड्स 60 हजार से बढ़कर 6 लाख पर पहुंच गए हैं. यह 10 गुना बढ़ोत्तरी है. 

DoT ने अपने ऑर्डर में यह भी क्लियर कर दिया है कि प्री-इंस्टॉल संचार साथी ऐप पहली बार फोन चालू करते समय साफ-साफ दिखना चाहिए. इसके किसी भी फीचर को सीमित नहीं किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: संचार साथी ऐप उपभोक्ता सुरक्षा के लिए: ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया डिलीट कर सकेंगे ये ऐप 

संचार साथी ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि यूजर्स ऐप को डिलीट करने के लिए फ्री हैं. अगर वे अपने फोन में प्री इंस्टॉल ऐप को यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं.

