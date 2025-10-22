scorecardresearch
 

कीमत डेढ़ लाख कम लेकिन Apple vision pro को चुनौती देगा सैमसंग का Galaxy XR, ये हैं फीचर्स

Samsung Galaxy XR हेडसेट आखिरकार लॉन्च हो है. इसका मुकाबला Apple Vision Pro के साथ होगा. इसके अंदर कई अच्छे फीचर्स और Android Apps मिलेंगे. कंपनी ने कंफर्ट का खास ध्यान रखा है. यह हेडसेट गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर तैयार किया है. इसमें खास खास प्रोसेसर और कई कैमरा सेंसर दिए हैं. आइए इसके फीचर्स जानते हैं.

Samsung Galaxy XR में सामने छह कैमरे दिए हैं. (Photo : Samsung)
Samsung ने Apple को टक्कर देने के लिए अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है. इसका नाम Samsung Galaxy XR है. इस डिवाइस पर स्मार्टफोन और कंप्यूटर के फीचर्स का एक्सेस किया जा सकेगा. इसे आप पब्लिक प्लेस, बस, ट्रेन और मेट्रो में भी यूज कर सकेंगे. 

Samsung ने अपने इस हैंडसेट की कीमत 1799 अमेरिकी डॉलर (करीब 1,57,737) रखी है.  इसे आसानी किस्तों में भी खरीदा जा सकता है. अभी इसकी सेल अमेरिका और कोरियाई मार्केट में की है, जल्द ही इसे भारत समेत दुनिया के देशों में भी सेल किया जाएगा. 

यहां बताते चलें कि Apple Vision Pro की कीमत 3499 अमेरिकी डॉलर (करीब 3,06,906 रुपये) है.  Samsung Galaxy XR की तुलना में यह कीमत दो गुना है. 

Apple Vision Pro से होगा मुकाबला 

सैमसंग के इस हेडसेट का मुकाबला Apple Vision Pro के साथ होगा, जिसे कंपनी ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था. इस हेडसेट का यूज करके आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर के फीचर्स का एक्सेस कर सकते हैं. यहां तक कि एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. 

गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर किया है तैयार

Samsung Galaxy XR को गूगल और चिपसेट निर्माता कंपनी क्वालकॉम के साथ मिलकर तैयार किया है. यह डिवाइस Android XR ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें कई आर्टिफिशियल इंटेजीलेंस (AI) फीचर भी मिलेंगे. 

Samsung Galaxy XR के फीचर्स 

 Samsung Galaxy XR में माइक्रो OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ  3,552 x 3,840 पिक्सल रेजोल्युशन मिलता है.  इसमें रिफ्रेश रेट्स के तीन सपोर्ट मिलते हैं, जिसमें 72Hz डिफॉल्ट है.  इसके अलावा 60Hz और 90Hz का ऑप्शन मिलता है.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

टोटल 6 कैमरे सामने मौजूद  

सामने की तरफ टोटल 6 कैमरे मौजूद हैं. ये पॉजिशन ट्रैकिंग में और हेडसेट के सामने की दुनिया को दिखाने का काम करते हैं. यह कैमरा  3D फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकता है. इसके अलावा भी और कैमरे व सेंसर्स हैं. इसके अलावा इसमें डेप्थ सेंसर और एक फ्लिकर सेंसर का यूज किया है, जो आर्टिफिशियल लाइटिंग में बेहतर एक्सपीरियंस देता है. 

आई ट्रैकिंग के लिए दिए हैं चार कैमरे 

आई ट्रैकिंग के लिए इसमें चार कैमरे दिए गए हैं. इन कैमरे से पता चलता है कि आप क्या देख रहे हैं. ऐसे में आप ऐप्स आदि का एक्सेस कर सकते हैं. साथ ही ये कैमरे आयरिश रिकॉग्नाइजेशन पर काम करते हैं, जिसकी मदद से हेडसेट को अनलॉक और आथेंटिकेशन में यूज किया जा सकता है. 

Galaxy XR हेडसेट का प्रोसेसर 

Samsung Galaxy XR में Snapdragon XR2+ Gen 2 का यूज किया है. रेगुलर XR2 Gen 2 की तुलना में XR2+ Gen 2  प्रोसेसर  20 परसेंट फास्ट CPU और 15 परसेंट फास्ट GPU है. इस चिपसेट के साथ 16GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. 

मिलेगा एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट  

Android XR असल में एक ओपेन प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म पर सभी एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट का मिलता है. डेवलपर OpenXR, WebXR और Unity का यूज कर सकेंगे. 

Galaxy XR हेडसेट का वजन 

Galaxy XR हेडसेट का वजन 545 ग्राम है और सर पर लगाने के लिए इसमें कुशनिंग का यूज किया है. ऐसे में यूजर्स इसको ज्यादा देर तक पहनकर रख सकेंगे. साथ ही इसमें दी गई बेल्ट आदि को एडजेस्ट किया जा सकेगा. 

---- समाप्त ----
