Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में हुआ लॉन्च, 5G सपोर्ट और कई दमदार फीचर्स, ये है कीमत

Samsung Galaxy Tab A11+ को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर वाई फाई और 5G कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलते हैं. कंपनी ने इसमें मीडियाटेक चिपसेट का यूज किया है. साथ ही 7040mAh की बैटरी के साथ 25W का एडेप्टिव फास्ट चार्जर मिलता है.आइए इसकी कीमत और अन्य फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च. (Photo: Samsung)
Samsung ने भारत में अपना नया टैबलेट लॉन्च कर दिया है, जो A सीरीज के तहत आता है. इसका नाम Samsung Galaxy Tab A11+ है. इस टैबलेट में 11-inch का स्क्रीन यूज किया है. इसमें Wifi और 5G सपोर्ट के दो ऑप्शन मिलेंगे. शुरुआती कीमत 22999 रुपये है. 

Samsung Galaxy Tab A11+  को दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो ग्रे और सिल्वर में आते हैं. इनको Amazon.in, सैमसंग इंडिया के ऑनलाइन स्टोर्स और अन्य बड़े रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगे. 

Samsung Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 6GB/128GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. 3 हजार रुपये का बैंक कैशबैक मिल रहा है, जिसके बाद शुरुआती वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है. 

वहीं, Samsung Galaxy Tab A11+ 5G का शुरुआती वेरिएंट 6GB/128GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 26,999 रुपये है और 3 हजार रुपये के बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत घटकर 23,999 रुपये हो जाएगी.  

यह भी पढ़ें: अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा ये ऐप, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे डिलीट, ठगी और चोरी दोनों रोकेगा

Samsung Galaxy Tab A11+ के स्पेसिफिकेशन्स 

Samsung Galaxy Tab A11+ में 11 Inch का TFT LCD screen दिया है, जो 90Hz के रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है. 

सैमसंग के इस टैबलेट में Octa Core MediaTek MT8775 (2.5GHz + 2GHz) 4nm प्रोसेसर का यूज किया है. इसमें 6GB RAM और 8GB Ram के ऑप्शन मिलते हैं. 

वहीं स्टोरेज में 128GB और 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 2TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं. सैमसंग का यह लेटेस्ट टैबलेट Android 16 के साथ OneUI 8 पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: नकली तो नहीं है आपका स्मार्टफोन? ये सरकारी पोर्टल दिखा देगा पूरा रिपोर्ट कार्ड

Samsung Galaxy Tab A11+ का कैमरा सेटअप 

Samsung Galaxy Tab A11+ में 8MP का ऑटोफोकस रियर कैमरा सेंसर दिया है. 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें डुअल स्पीकर सिस्टम है, जिनमें Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है. इलमें 7040mAh की बैटरी के साथ 25W का एडेप्टिव फास्ट चार्जर मिलता है. 

