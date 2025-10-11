scorecardresearch
 

Flipkart पर शुरू हुई दिवाली सेल, आधी कीमत पर मिल रहे स्मार्टफोन्स

Flipkart Diwali Sale का ऐलान हो गया है. इस सेल का फायदा उठाकर आप स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और दूसरे होम अप्लायंस को सस्ते में खरीद सकते हैं. सेल में iPhone 16 पर अच्छा ऑफर मिल रहा है. इसके अलावा आप Nothing Phone 3 को लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं Flipkart Sale में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स.

Flipkart सेल में टीवी, AC और iPhone पर डील मिल रही हैं. (फोटो- Unsplash)
Flipkart पर नई सेल शुरू हो रही है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिग बैंग दिवाली सेल शुरू हो गई है. इस सेल का फायदा उठाकर आप कई स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. ना सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि इस सेल से आप होम अप्लायंस और दूसरे प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकेंगे. 

Flipkart Sale में iPhone 16, Nothing Phone 3 और Google Pixel समेत दूसरे फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है. स्मार्टफोन के अलावा आप टीवी, लैपटॉप और दूसरे होम अप्लांयस को भी सस्ते में खरीद पाएंगे. आइए जानते हैं सेल में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स. 

सस्ते में मिल रहा iPhone 

सेल में ज्यादातर लोगों का फोकस iPhone पर होता है. अगर आपने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल मिस कर दी है, तो भी आपके पास एक मौका है. सेल में iPhone 16 डिस्काउंट के बाद 54,999 रुपये में मिलेगा. इसमें 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी शामिल है.

इसके अलावा iPhone 16 Pro को आप 84,999 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं iPhone 16 Pro Max सेल में 1,02,999 रुपये में मिलेगा. ये कीमत डिस्काउंट के बाद की है. वहीं iPhone 14 को आप डिस्काउंट के बाद 42,999 रुपये में खरीद पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: Flipkart पर यूजर्स का आरोप, प्री रिजर्व पास के नाम पर लिए यूजर्स से 5000, अब ना फोन मिला ना पैसा वापस!

सैमसंग फोन्स पर भी बंपर ऑफर 

Samsung Galaxy S24 को आप फ्लिपकार्ट सेल से 38,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा Galaxy A35 5G आपको 17,999 रुपये में मिलेगा. वहीं Samsung Galaxy S24 FE को आप 29,999 रुपये में खरीद पाएंगे. सेल में Galaxy F36 सिर्फ 13,999 रुपये में मिलेगा. 

इसके अलावा Nothing Phone 3 को आप 39,999 रुपये में खरीद पाएंगे. ये फोन आधी कीमत पर मिल रहा है, जो जुलाई में ही लॉन्च हुआ है. कंपनी ने इस फोन को 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. वहीं Phone 3a Pro को आप 24,999 रुपये में खरीद पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: 'नहीं देंगे, तो फोन पर डेंट मार दूंगा', Flipkart एजेंट ने मांगे 500 रुपये, कस्टमर से हुई बहस

सस्ते में मिलेगा स्मार्ट टीवी

स्मार्टफोन के अलावा सेल में स्मार्ट टीवी पर भी डिस्काउंट मिलेगा. 20 हजार रुपये से कम कीमत में आपको 43-inch के स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे. सितंबर महीने में सरकार ने GST रेट में बदलाव किया है. पहले स्मार्ट टीवी पर 28 फीसदी GST लगता था, जो अब घटकर 18 फीसदी हो गया है. जीएसटी दर में बदलाव के साथ ही सेल में मिल रहे डिस्काउंट के बाद ये टीवी खरीदने का अच्छा मौका है.

