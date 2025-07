चर्चा में Saiyaara मूवी, UP पुलिस ने दी वॉर्निंग, OTP को लेकर कही ये बात, सुरक्षा के लिए याद रखें ये जरूरी प्वाइंट्स

सैयारा मूवी (Saiyaara Movie) की चर्चा आपने सोशल मीडिया, रील्स और अन्य जगह पर सुनी या देखी होगी. कुछ रील्स भी वायरल हुईं हैं, जिनमें सिनेमा घर के अंदर ही कई लोग मूवी देखकर रोते हुए नजर आए हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक जरूरी जानकारी दी है और लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है.

उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है. इस पोस्ट का पोस्टर भी वायरल हो रहा है. सैयारा मूवी के चलते X प्लेटफॉर्म पर UP Police ने पोस्ट में लिखा कि ‘सैयारा’ से ‘स्कैम ना हो जाये यारा’. यहां UP Police ने मेंशन किया है कि दिल दें, OTP नहीं.

Online Flirting Scam क्या है?

UP Police ने जिस स्कैम से सावधान रहने को कहा है कि यह असल में Online Flirting Scam के तहत आता है. इस तरह के स्कैम्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी किसी से बातचीत शुरू होती है.

इसके बाद कुछ दिनों की कन्वर्सेशन के बाद वह आपको लिंक भेजते हैं. उस पर क्लिक करने को कह सकते हैं या फिर आपसे एक OTP मांग सकते हैं. आइये इस तरह के केस को पहचानने और सेफ्टी टिप्स के बारे में जानते हैं.

UP Police का पोस्ट

ये एक खास तरह का स्कैम है, जहां साइबर क्रिमिनल्स भोले-भाले लोगों को प्यार के जाल में फसाते हैं और फिर बैंक खाता जीरो करके निकल लेते हैं.

Online Flirting Scams काम कैसे करते हैं?

Online Flirting Scams के तहत काम करने वाले साइबर क्रिमिनल्स पहले एक फेक प्रोफाइल या फिर फेक आईडी से सिम कार्ड जारी करवाते हैं.

Online Flirting Scams के तहत साइबर क्रिमिनल्स पहले भरोसा जीतते हैं, इसके बाद वे कमाई का लालच देते हैं या फिर अपनी कोई बड़ी मजबूरी बताते हैं. इस तरह से कई विक्टिम फस जाते हैं. इसके बाद वे इंफोर्मेशन या पैसे मांगते हैं : साइबर क्रिमिनल्स एक बार किसी को जाल में फंसाने के बाद उससे उसकी बैंक डिटेल्स आदि मांगते हैं. इसके बाद ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग या फिर कोई नया बहाना बनाकर आपसे OTP मांग सकते हैं.

Online Flirting Scams से कैसे रहें सेफ?

Online Flirting Scams से बचाव के लिए जरूरी है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, OTP और बैंक डिटेल्स आदि को सेफ रखना होगा. फोन कॉल, मैसेज या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बैंक डिटेल्स और OTP आदि को शेयर ना करें.

आईडेंटी की पहचान करें

Online Flirting Scams से बचाव के लिए जरूरी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी शख्स पर आंख बंद करके यकीन ना करें. पहले तो उसकी पहचान पता लगाने की कोशिश करें.

इसके लिए आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं. एक बार पूरी तरह से सभी सवालों को पूछ लें. संदेह होने पर आप उनसे दूरी भी बना सकते हैं.

रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं

Online Flirting Scams के तहत साइबर स्कैमर्स हर एक काम में बड़ी ही जल्दबाजी दिखाते हैं. ऐसे साइबर क्रिमिनल्स से बचाव के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करें. रुपयों और इंफोर्मेशन का लेनदेन बिलकुल भी ना करें.

