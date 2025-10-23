scorecardresearch
 

देसी Nvidia के नाम से पॉपुलर हुई ये कंपनी, 18 महीने में दांव लगाने वालों को किया मालामाल

आरआरपी सेमीकंडक्टर को भारतीय Nvidia भी कहा जाता है. ये कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम कर रही है. अभी तक कंपनी ने एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया और प्रोफिट भी नहीं कमाया है. इन सभी के बावजूद कंपनी के शेयर बीते 18 महीने में 15 रुपये से बढ़कर 9,478 रुपये पर पहुंच गया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काम कर रही है RRP सेमीकंडक्टर. (File Photo: Unsplash)
शेयर मार्केट में बीते साल तक आरआरपी सेमीकंडक्टर एक ऐसी कंपनी थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना था. अब इसके शेयर में भारी उछाल देखने को मिला. बीते 18 महीने यानी डेढ़ साल के अंदर इस भारतीय कंपनी के शेयर में 63 हजार परसेंट का उछाल देखा गया है. इसको भारतीय Nvidia भी कहा जाता है. हालांकि अभी तक कंपनी ने एस भी चिप सेल नहीं किया है.  

इंडियाटुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई छोटे इनवेस्टर्स ने इसको भारतीय Nvidia का नाम दिया है और इंटरनेशनल चिपमेकर एनवीडिया के साथ इसका तुलना की है. हालांकि हम सलाह देते हैं कि किसी भी इनवेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें. 

कैसे भाग रहा है इस कंपनी का शेयर?

जहां साल 2024 की शुरुआत में आरआरपी सेमीकंडक्टर का शेयर 15 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसे बहुत से इनवेस्टर्स ने नजरअंदाज भी किया. अब अक्तूबर 2025 में यह शेयर 9,478 रुपये पर पहुंच गया है. यानी बीते 18 महीने के अंदर 63 हजार परसेंट का इजाफा देखा गया है. इस इजाफे को देखकर सभी लोग हैरान रह गए हैं. हालांकि अभी तक कंपनी का ना तो कोई प्रोफिट है और सेल भी अभी जीरो है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली के दौरान भूल कर ना करें ये गलती, स्मार्टफोन हो सकता है हमेशा के लिए खराब

आरआरपी सेमीकंडक्टर की शुरुआत

आज की आरआरपी सेमीकंडक्टर की शुरुआत असल में जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी. इस कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई थी. इसके बाद कंपनी ने 27 मई 2025 को अपना नाम बदलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड कर दिया. 

अब सेमीकंडक्टर में शुरू किया काम 

पहले आरआरपी सेमीकंडक्टर कंपनी शेयर और एक्विटी निवेश व व्यापार जैसे बिजनेस में लगी हुई थी और अब उसने सेमीकंडक्टर के बिजनेस में अपना कदम रख दिया है. कंपनी अपना पहला सेमीकडंकट्र विनिर्माण ओएसएटी प्लांट बना रही है. यह स्वदेसी चिप बनाएगी. अभी तक कंपनी ने एक भी चिप सेल नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें: OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

18 महीने में इतने का हुआ शेयर 

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस शेयर को लेकर काफी चर्चा हो रही है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सिर्फ 18 महीने में आरआरपी का मार्केट कैपिटिलाइजेशन जीरो से बढ़कर 12,750 करोड़ रुपये पर पहुंच गया गया है. 

