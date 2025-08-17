Swiggy और Zomato को टक्कर देने आया नया प्लेटफॉर्म, Rapido ने लॉन्च की नई सर्विस

भारत में बाइक टैक्सी की सर्विस देने वाली कंपनी Rapido ने अपनी नई सेवा की शुरुआत कर दी है. इस सर्विस का नाम Ownly है और यह फूड डिलिवरी की सर्विस प्रोवाइड कराएगी.

अभी ये टेस्टिंग फेज में है और इस सर्विस का मुकाबला फूड डिलिवरी के दिग्गज प्लेटफॉर्म Zomato और Swiggy के साथ होगा.

Rapido ने बेंगुलुरू से शुरू की नई सर्विस

Rapido ने अभी अपनी इस सर्विस की शुरुआत बेंगलुरु शहर से की है, जहां कुछ ही इलाकों को शुरुआती फेज में कवर किया है. को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव अरविंद सांका ने टेक क्रंच के साथ बातचीत के दौरान बताया है कि Rapido ने Ownly सर्विस को लन्च किया है, जो Ctrlx Technologies की सहायक कंपनी है.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने से पहले जरूर देखें ये लिस्ट, बेस्ट फीचर्स से लैस हैं ये फोन्स

Ownly सस्ते में प्रोवाइड करा रहा फूड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Ownly अभी कम कीमत के बावजूद फूड आइटम पर 15 परसेंट का ऑफ भी दे रहा है. दरअसल, Ownly की तरफ से Zomato और Swiggy की तरह रेस्टोरेंट से कमीशन नहीं वसूला जा रहा है.

Advertisement

बचाएगा फ्यूल और कमाएगा प्रोफिट

रिपोर्ट्स में बताया है कि Rapido फूड को करीबी रेस्टोरेंट से प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा. ऐसे में उसको फ्यूल सेविंग होगी और प्रोफिट भी होगा.

यह भी पढ़ें: Tecno ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन, 13 हजार में मिलेगा 30 हजार वाले फोन का फीचर

कई फ्लीट्स का यूज करना है शामिल

कंपनी की प्लानिंग इस काम में ढेरों फ्लीट्स को लगाना है, जिसमें 100 लाख व्हीकल्स पूरे देश में यूज होंगे. इसमें 50 लाख टू व्हीलर्स भी शामिल होंगे. कंपनी इस नेटवर्क का इस्तेमाल टैक्सी और कुरियर ऑपरेशन में भी करेगी.

Ownly नाम का यह ऐप iOS और Android OS के लिए मौजूद है. इसे आप ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं. थर्डी पार्टी स्टोर से भूलकर भी ऐप को इंस्टॉल ना करें. ऐसा करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----