scorecardresearch
 

Feedback

भारत में आ रहा एक और सुपरहिट गेम, PUBG मेकर हर साल करेगी 441 करोड़ का इनवेस्ट

PUBG मेकर Krafton भारत में एक बड़ी इनवेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसकी मदद से कंपनी भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है. कंपनी भारत में 441 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने जा रही है और आने वाले सालों में भी इस इनवेस्टमेंट को जारी रखा जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में Krafton एक और सुपरहिट गेम तैयार करने जा रही है.

Advertisement
X
BGMI के बाद आ रहा एक और मोबाइल गेम. (Photo:play.google.com)
BGMI के बाद आ रहा एक और मोबाइल गेम. (Photo:play.google.com)

PUBG या Battlegrounds Mobile India (BGMI) जैसे पॉपुलर मोबाइल ऑनलाइन गेम बनाने वाली Krafton कंपनी ने भारत में नई तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी हर साल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए 441 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कंपनी इसकी मदद से एक और सुपरहिट मोबाइल गेम तैयार करना चाहती है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कंपनी भारत में बड़ा एक्सपेंशन करने जा रही है, जिसके लिए वह हर साल 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनवेस्टमेंट करेगी. इस रकम को भारतीय करेंसी में कंवर्ट करेंगे तो यह 441 करोड़ रुपये होती है. इसकी मदद से कंपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करेगी और नया टैलेंट भी हायर करेगी.   

भारत में अपना यूजरबेस बढ़ाएगी Krafton

सम्बंधित ख़बरें

student using mobile phone
इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून  
Samsung Galaxy Fold 7 Review
कैसा है Samsung Galaxy Fold 7 फोल्डेबल स्मार्टफोन? देखें 
Google Pixel 10
Google के सबसे पावरफुल फोन्स की सेल शुरू, मिलेगा 10 हजार का डिस्काउंट 
Pixel 10
Google ने भारत में लॉन्च किए चार नए Pixel फोन्स, इतने रुपये है कीमत 
Pixel 10 series
पुराने से कितना अलग होगा Pixel 10 Pro Fold? मिलेंगे ये पावरफुल फीचर्स  

साउथ कोरियाई गेमिंग डेवलपर्स कंपनी हर साल इस तरह की इनवेस्ट करेगी. इस रकम की मदद से कंपनी भारत में अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करेगी और मार्केट में बेहतर पकड़ बनाएगी. Krafton ने अपनी रणनीति का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें: क्या भारत में अब नहीं वापस आएगा FreeFire? मोबाइल गेमर्स हुए परेशान

1,765 करोड़ का इनवेस्टमेंट पहले ही हो चुका है 

Krafton पहले ही भारत में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1,765 करोड़ रुपये ) इनवेस्ट करने का ऐलान कर चुका है. यह रकम उसके टोटल ग्लोबल इनवेस्टमेंट का करीब 9 परसेंट है. 

Advertisement

Nautilus Mobile को एक्वायर किया 

इस साल की शुरुआत में Krafton क्रिकेट गेम डेवलपर्स Nautilus Mobile को एक्वायर कर चुका है, जिसके लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम खर्च किए जा चुके हैं. भारत में क्रिकेट काफी पॉपुलर है. 

यह भी पढ़ें: धोनी को भी पसंद है ये मोबाइल गेम, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रह चुके हैं इसके दीवाने

नया गेम बनाने की तैयारी 

Krafton के बिजनेस और यूजरबेस की बात करें तो टॉप-5 देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हैं. आने वाले दिनों में Krafton भारत में एक नया गेम लॉन्च कर सकता है, जो PUBG या BGMI की तरह सुपरहिट साबित हो सकता है. हालांकि अभी इस गेम की लॉन्चिंग और नाम आदि को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement