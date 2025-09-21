पीएम मोदी ने कहा- कल से GST बचत उत्सव, जानें कितने सस्ते मिलेंगे TV-AC

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को देश को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि 22 तारीख यानी नवरात्रि के पहले दिन से GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. कल सूर्योदय के साथ ही देश में नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू किए हो जाएंगे. इससे कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स के कई आइटम के दाम में कमी आएगी.

मोदी ने बताया कि टीवी और एयर कंडिशनर्स (AC) भी सस्ते होंगे. महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल बैठक हो चुकी है, जिसमें फैसला लिया जा चुका है कि टीवी और एयर कंडिशनर पर GST रेट्स को कम किया जाएगा. पहले 28 परसेंट से घटाकर ये 18 परसेंट कर दी हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगी.

GST टैक्स उत्सव में AC पर इतने हजार की सेविंग

22 सितंबर से Air Conditioners पर लगने वाला GST रेट घटकर 18 परसेंट हो जाएगा, जो पहले 28 परसेंट था. आइये समझते हैं कि टैक्स कम होने से कितनी बचत होगी, जिसे आप भी कैलकुलेट कर सकेंगे.

उदाहरण के रूप में मान लीजिए AC का बेस प्राइस 20 हजार रुपये है, तो पहले GST रेट्स और नए GST रेट्स के बाद कीमतों में कितना अंतर आएगा.

AC का बेस प्राइस = 20,000 रुपये

पुरानी कीमत (28% GST) = 20,000+28% = 25,600 रुपये

नई कीमत (18% GST) = 30,000+18% = 23,600 रुपये

इतने रुपये की होगी बचत = 2000 रुपये

AC, टीवी और डिशवॉशर होंगे सस्ते

GST के नए रेट बाद AC, टीवी और डिशवॉशर मशीन खरीदने पर पहले की तुलना में कम कीमत देनी होगी. इस महीने की शुरुआत में GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया जा चुका है कि न्यू टैक्स रिफॉर्म के तहत डेली यूज होने वाले कई सामान और खाने के आइटम सस्ते होंगे.

कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स की कैटेगरी में आने वाले टीवी, एयर कंडीशनर (AC), इलेक्ट्रोनिक डिशवॉशर पर लगने वाले GST Tax में 22 सितंबर से बदलाव लागू हो जाएगा. सोमवार की सुबह से इन पर 18 परसेंट का GST टैक्स लगेगा.

