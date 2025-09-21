scorecardresearch
 

पीएम मोदी ने कहा- कल से GST बचत उत्सव, जानें कितने सस्ते मिलेंगे TV-AC

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स की जानकारी दी. मोदी ने कहा कि कल सूर्योदय के साथ देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है. नए GST रेट लागू होने के बाद TV, AC और डिशवॉशर मशीन के दाम कम होने जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा- कल से न्यू जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होगा. (Photo: ITG)
पीएम मोदी ने कहा- कल से न्यू जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होगा. (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को देश को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि 22 तारीख यानी नवरात्रि के पहले दिन से GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. कल सूर्योदय के साथ ही देश में नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू किए हो जाएंगे. इससे कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स के कई आइटम के दाम में कमी आएगी. 

मोदी ने बताया कि टीवी और एयर कंडिशनर्स (AC) भी सस्ते होंगे. महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल बैठक हो चुकी है, जिसमें फैसला लिया जा चुका है कि टीवी और एयर कंडिशनर पर GST रेट्स को कम किया जाएगा. पहले 28 परसेंट से घटाकर ये 18 परसेंट कर दी हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगी. 

GST टैक्स उत्सव में AC पर इतने हजार की सेविंग 

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है (Photo: PTI)
'मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, निवेश को बढ़ावा दें...', PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी राज्यों से की अपील 

22 सितंबर से Air Conditioners पर लगने वाला GST रेट घटकर 18 परसेंट हो जाएगा, जो पहले 28 परसेंट था. आइये समझते हैं कि टैक्स कम होने से कितनी बचत होगी, जिसे आप भी कैलकुलेट कर सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: घर के लिए कितने Ton का AC रहेगा बेस्ट? ऐसे चुनें सही एयर कंडीशनर

उदाहरण के रूप में मान लीजिए AC का बेस प्राइस 20 हजार रुपये है, तो पहले GST रेट्स और नए GST रेट्स के बाद कीमतों में कितना अंतर आएगा. 

AC का बेस प्राइस = 20,000 रुपये

पुरानी कीमत (28% GST) = 20,000+28% = 25,600 रुपये

नई कीमत (18% GST) = 30,000+18% = 23,600 रुपये 

इतने रुपये की होगी बचत  = 2000 रुपये 

AC, टीवी और डिशवॉशर होंगे सस्ते 

GST के नए रेट बाद AC, टीवी और डिशवॉशर मशीन खरीदने पर पहले की तुलना में कम कीमत देनी होगी. इस महीने की शुरुआत में GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया जा चुका है कि न्यू टैक्स रिफॉर्म के तहत डेली यूज होने वाले कई सामान और खाने के आइटम सस्ते होंगे.

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स की कैटेगरी में आने वाले टीवी, एयर कंडीशनर (AC), इलेक्ट्रोनिक डिशवॉशर पर लगने वाले GST Tax में 22 सितंबर से बदलाव लागू हो जाएगा. सोमवार की सुबह से इन पर 18 परसेंट का GST टैक्स लगेगा. 

