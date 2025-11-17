WhatsApp जैसा फीचर ChatGPT में भी आया, क्या अपने मकसद से भटक रही AI कंपनी?

ChatGPT मेकर OpenAI ने ग्रुप चैट फीचर लॉन्च कर दिया है. यह फीचर ChatGPT के अंदर मिलेगा. इसका फायदा दोस्तों, फैमिली और दोस्तों के साथ चैटिंग करके उठा सकेंगे. मैसेजिंग ग्रुप चैट का फीचर WhatsApp में भी मिलता है.

और पढ़ें

ग्रुप चैट को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को टॉप राइट पर इंसानों का आइकन मिलेगा. इस आइकन की मदद से चैट कर सकेंगे और दूसरे यूजर्स को इनवाइट कर सकेंगे. कंपनी ने ग्रुप चैट को एक बड़ी रणनीति के तहत तैयार किया है, जिससे उसको उम्मीद है कि इससे यूजरबेस में इजाफा होगा.

20 लोगों को इनवाइट शेयर कर सकेंगे

ChatGPT पर इनवाइट शेयर करके मैक्सिमम 20 लोगों को भेजा जा सकेगा. ग्रुप क्रिएट करने या ग्रुप में शामिल होने से पहले मेंबर्स को प्रॉम्प्ट देकर प्रोफाइल सेटअप और नाम देना होगा. यहां फोटो का भी यूज कर सकेंगे.

साइडबार में दिखाई देगा चैट का ऑप्शन

साइडबार में सभी मेंबर्स को देखा जा सकता है. यहां यूजर्स जब चाहें तब एग्जिट कर सकते हैं. साथ ही मेंबर्स चाहें तो ग्रुप में से किसी को रिमूव भी कर सकते हैं. हालांकि क्रिएटर्स को नहीं हटाया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Google से लेकर ChatGPT तक, भारतीय यूजर्स को फ्री सब्सक्रिप्शन देने के पीछे असली चाल क्या है?

ऑटो रिप्लाई का फीचर

ChatGPT 5.1 के अंदर पावर है कि वह ग्रुप चैट में खुद रिप्लाई कर सकता है. ऑटो रिस्पोंस को काउंट लिमिट में जोड़ा जाएगा, इसका मतलब है कि जिन यूजर्स ने ज्यादा प्रॉम्प्ट के लिए पेमेंट की है, उनको नुकसान भी होगा.

ऐप और वेब दोनों को मिलेगा सपोर्ट

ChatGPT के अंदर ग्रुप चैट फीचर को रोलआउट कर दिया है. इसको वेब और ऐप वर्जन के लिए जारी किया जा चुका है. यह फ्री, गो, प्लस और प्रो वर्जन के लिए जारी किया है. अभी इसको जापान, ताइवान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के लिए जारी किया है.

यह भी पढ़ें: ChatGPT बना 'सुसाइड कोच'! दर्ज हुए कई मुकदमे, आत्महत्या में उकसाने के लगे आरोप

ChatGPT क्या है?

ChatGPT, असल में एक AI chatbot है. इसकी मदद से आप सवाल और अन्य डिटेल्स को चेक कर सकते हैं. यहां इसकी मदद से लेटर लिखवाने से लेकर ट्रांसलेशन आदि में यूज कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर PPT आदि भी बनवा सकते हैं.

---- समाप्त ----