scorecardresearch
 

Feedback

कल से मुफ्त मिलेगा ChatGPT Go, होगी 4788 रुपये की बचत, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

ChatGPT Go का कल से मुफ्त एक्सेस मिलेगा. यह एक्सेस सभी भारतीय यूजर्स के लिए मुफ्त में मिलेगा. ChatGPT के बॉस निक टुर्ली पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 399 रुपये की कीमत वाला प्लान भारतीयों को मुफ्त में एक्सेस करने को मिलेगा. आइए इसके फीचर्स और अन्य डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
ChatGPT Go के मंथली प्लान की कीमत 399 रुपये है (Photo: Reuters)
ChatGPT Go के मंथली प्लान की कीमत 399 रुपये है (Photo: Reuters)

भारत में AI का यूज तेजी से बढ़ रहा है और अब कंपनियां इसमें और तेजी लाने का कोशिश कर रही हैं. ChatGPT मेकर OpenAI एक बड़ा ऐलान कर चुकी है. कंपनी ने बेंगलुरू में आयोजित एक इवेंट में बताया है कि 4 नवंबर यानी कल से सभी को 399 रुपये का प्लान अब मुफ्त में एक्सेस करने को मिलेगा. सभी भारतीय यूजर्स को पूरे एक साल के लिए ये एक्सेस मुफ्त में मिलेगा.

डेवडे एक्सचेंज इवेंट के दिन कंपनी बेंगलुरु में ये ऐलान कर चुकी है और बता चुकी कि सभी भारतीयों को पूरे एक साल तक ChatGPT GO का एक्सेस मुफ्त में मिलेगा. भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है.

फ्री में मिलेगा रहा है 17 हजार का परप्लेक्सिटी

सम्बंधित ख़बरें

Chat GPT Suicide
ChatGPT मेकर ने किया बड़ा खुलासा! 
OpenAI, Perplexity
ChatGPT और Perplexity का महंगा प्रीमियम प्लान फ्री में चाहिए? ये है तरीका 
अब भारत में 1 साल तक फ्री मिलेगा OpenAI का ChatGPT Go 
ChatGPT
ChatGPT का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सभी को मिलेगा फ्री, कंपनी का बड़ा ऐलान 
ChatGPT
करोड़ों लोग AI से कर रहे सुसाइड की बातें, ChatGPT मेकर ने किया बड़ा खुलासा  

कंपनी का यह ऐलान ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ सप्ताह पहले Perplexity AI का प्रो सब्सक्रिप्शन सभी एयरटेल यूजर्स को मुफ्त में मिलता है. इसके एनुअल प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. 

ChatGPT GO इस साल की शुरुआत में हुआ लॉन्च 

ChatGPT GO प्लान को कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था और भारत में यह प्लान अगस्त में लॉन्च हुआ है. यह एक ऐसा प्लान है, जिसकी मदद से कंपनी अपने यूजर्स को कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस देना चाहती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: महंगे होने वाले हैं स्मार्टफोन? AI की वजह से आपको देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत

ChatGPT GO के फीचर्स 

ChatGPT GO प्लान के तहत सबसे एडवांस्ड AI मॉडल, GPT 5 का सपोर्ट, ज्यादा मैसेज लिमिट और डेली ज्यादा इमेज तैयार कर सकेंगे. साथ ही बड़ी पाइलों और इमेज को अपलोड कर सकेंगे और उनके कंटेंट की समरी को जनरेट कर सकेंगे. 

  • एडवांस्ड मॉडल एक्सेस (GPT‑5) : चैटजीपीटी गो प्लान के तहत यूजर्स आसानी से एडवांस्ड मॉडल का एक्सेस कर सकेंगे. इसके तहत ट्रांसलेशन में बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे.  साथ ही टेक्नोलॉजी या रिसर्च आदि में इसका यूज किया जा सकेगा. 
  • मैसेज, इमेज और अपलोड लिमिट में होगा इजाफा : ChatGPT Go के प्लान के तहत यूजर्स को फ्री वर्जन की तुलना में करीब 10× अधिक मैसेज का एक्सेस करने को मिलता है. साथ ही वे ज्यादा मैसेज कर सकेंगे और ज्यादा इमेज अपलोड कर सकेंगे. 

चैटजीपीटी के हेड निक टर्ली ने किया ऐलान 
 
ओपन AI के वाइस प्रेसिडेंट और चैटजीपीटी के हेड निक टर्ली ने इवेंट के दौरान इस मुफ्त सर्विस का ऐलान किया था. साथ ही एडवांस्ड फीचर्स का एक्सेस सभी भारतीय यूजर्स को एक्सेस करने को मिलेगा. इसके लिए यूजर्स को चैटजीपीटी में लॉगइन करके एक्सेस करने होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Advertisement