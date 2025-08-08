Open AI ने लॉन्च किया GPT 5, कंपनी ने कहा Ph.D लेवल एक्सपर्ट, सभी को मिलेगा फ्री

Open AI ने GPT 5 मॉडल लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल बताया है. OpenAI के CEO Sam Altman का दावा है कि GPT-5 किसी भी विषय में PhD लेवल के एक्सपर्ट की तरह काम करता है.

यह पहला मॉडल है जो Free यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है. OpenAI ने गुरुवार को अपना सबसे एडवांस AI मॉडल ChatGPT-5 लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे स्मार्ट, तेज और यूजफुल मॉडल है. सबसे खास बात यह है कि पहली बार कोई रीजनिंग मॉडल Free यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया गया है. अब तक इस लेवल के मॉडल्स पेड होते थे.

PhD लेवल की इंटेलिजेंस का दावा

OpenAI के CEO Sam Altman ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि GPT-5 का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आपके पास हर विषय में PhD लेवल के एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हो.

उन्होंने कहा, 'GPT-3 एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह था. GPT-4 कॉलेज स्टूडेंट जैसा था. लेकिन GPT-5 पहला मॉडल है जो वाकई PhD लेवल के एक्सपर्ट से बात करने जैसा लगता है.'

Altman ने यह भी बताया कि एक बार GPT-5 का इस्तेमाल करने के बाद GPT-4 पर वापस जाना काफी बुरा लगता है. उन्होंने इसकी तुलना पुराने पिक्सेलेटेड iPhone से रेटिना डिस्प्ले वाले iPhone पर जाने से की. यानी ये एक बड़ा ब्रेकथ्रू की तरह माना जा रहा है.

कौन से नए फीचर्स मिले हैं?

Reasoning और Speed का बैलेंस: GPT-5 में एक स्पेशल रूटर लगाया गया है जो खुद से तय करता है कि सवाल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स. सिंपल क्वेरीज के लिए तुरंत जवाब देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए अनालिसिस किया जाता है. बेहतर Coding Capabilities: नया मॉडल कोडिंग में बेहद शानदार परफॉर्मेंस देता है. यह कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख सकता है और फुल एप्लिकेशन भी बना सकता है. OpenAI ने डेमो में दिखाया कि GPT-5 सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से French सीखने की पूरा एक ऐप बना देता है. कम Hallucinations: पुराने मॉडल्स में सबसे बड़ी समस्या थी कि वे गलत जानकारी देते थे. GPT-5 में यह समस्या 80% तक कम कर दी गई है. अब यह अपनी लिमिटेशन्स को बेहतर तरीके से समझता है. मल्टी-मॉडल (Multi-modal Capabilities): GPT-5 टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो सभी को हैंडल कर सकता है. यह लंबे वीडियो का एनालिसिस भी कर सकता है और जटिल विजुअल रीजनिंग (complex visual reasoning) के लिए अच्छा है.

GPT-5 सभी ChatGPT यूजर्स के लिए अवेलेबल है:

फ्री यूजर्स (Free Users): लिमिटेड यूसेज के साथ GPT-5 एक्सेस मिलेगा, लिमिट खत्म होने पर GPT-5 Mini पर स्विच हो जाएगा.

प्लस यूजर्स (Plus Users): ज़्यादा यूसेज लिमिट्स मिलेंगी.

प्रो यूजर्स (Pro Users): अनलिमिटेड एक्सेस और GPT-5 प्रो वर्जन मिलेगा.

एंटरप्राइज/टीम यूजर्स (Enterprise/Team Users): अगले हफ्ते से एक्सेस मिलना शुरू होगा.

माइक्रोसॉफ्ट में भी अवेलेबल

माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐलान किया है कि GPT-5 अब माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट (Microsoft 365 Copilot) में इंटीग्रेट हो गया है.

