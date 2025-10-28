scorecardresearch
 

भारत में लॉन्चिंग को तैयार OnePlus 15, कंपनी ने किया कंफर्म, मिलेंगे ये फीचर्स

OnePlus 15 को चीन में लॉन्च कर दिया है और अब इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर इस हैंडसेट को लेकर कमिंग सून लिखा है. इससे साफ हो जाता है कि भारत में जल्द लॉन्चिंग होगी. इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा और Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 यूज होगा, जिसको खुद कंपनी ने कंफर्म किया है.

OnePlus 15 भारत के ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है. (Credits: OnePlus)
OnePlus 15 को चीन में लॉन्च कर दिया है और अब यह स्मार्टफोन भारत जल्द ही लॉन्च होगा. कंपनी भारतीय ऑफिशियल वेबसाइट पर कमिंग सून लिखकर लॉन्चिंग को कंफर्म कर चुकी है. हालांकि अभी भारत में लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया है. चीन में लॉन्च हो चुके इस हैंडसेट में स्पेसिफिकेशन्स को अनवील कर दिया है. 

वनप्लस ने भारतीय वेबसाइट पर बताया है कि OnePlus 15 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का यूज होगा. यह क्वालकॉम का सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर है. इस हैंडसेट में  165Hz का यूज किया है, जबकि इससे पहले वेरिएंट यानी वनप्लस 13 में 120Hz का रिफ्रेश रेट्स यूज किया था. चीन में कंपनी ने OnePlus Ace 6 को भी लॉन्च किया है. 

OnePlus 15 में दी गई बड़ी बैटरी 

OnePlus 15 में  7,300mAh की बैटरी दी गई है. ऐसे में यूजर्स को शानदार बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा. हालांकि भारतीय वेरिएंट में भी 7,300mAh की बैटरी मिलेगा या नहीं, अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

मिलेगा फास्ट चार्जर 

वनप्लस ने चीनी वेरिएंट के साथ 120W Flash charge दिया है. साथ ही 50W Flash Charge वायरलेस चार्जिंग सिस्टम दिया है. हालांकि भारतीय वेरिएंट में ये सभी फीचर होंगे ये नहीं, उसको लेकर आने वाले दिनों में डिटेल्स मिलेगी. 

OnePlus 15 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 

OnePlus 15 के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. तीन कैमरा 50MP-50MP के सेंसर हैं. इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल है. साथ ही यह 32MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: कब खरीद लेना चाहिए आपको एक नया स्मार्टफोन? कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे पैसे

OnePlus 15 की कीमत 

OnePlus 15 की चीन में शुरुआती कीमत CNY 3,999 ( करीब 50,000 रुपये) है, जिसमें 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. टॉप एंड वेरिएंट में 16GB RAM और 1TB स्टोरेज मिलेगी. इसकी कीमत  CNY 5,399 (करीब 67,000 रुपये) है. 
 

