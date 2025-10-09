scorecardresearch
 

Feedback

Nokia vs Nokia: मोबाइल मार्केट में पीछे, फिर भी नोकिया की हो रही बंपर कमाई

Nokia के मोबाइल फोन का यूजरबेस आज के समय में बहुत कम हो चुका है, उसके बाद भी कंपनी प्रोफिट में लगातार ग्रोथ कर रही है. कंपनी के इंडिया हेड ने बताया कि 2026 तक वे अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकेंगे. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी आखिर कैसे मोटी कमाई कर रही है.

Advertisement
X
Nokia के फोन एक समय में पॉपुलर थे. (File Photo: unsplash)
Nokia के फोन एक समय में पॉपुलर थे. (File Photo: unsplash)

Nokia एक समय में भारतीय मोबाइल बाजार में सबसे ज्यादा मोबाइल सेल करती थी. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया मोबाइल ब्रांड का लाइसेंस लेकर मैन्युफैक्चरिंग की और फिर HMD ने नोकिया ब्रांड का यूज किया. कई कोशिशों के बाद भी नोकिया मोबाइल्स के वे पुराने दिन नहीं लौटे. हालांकि कंपनी कमाई में ग्रोथ कर रही है और साल 2026 तक तक कंपनी को अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद है. 

नोकिया आज के समय में भारत के अंदर टेलीकम्युनिकेशन्स इक्विपमेंट और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम कर रही है. इसमें 5G और 4G रेडियो, ऑप्टिकल नेटवर्क, और डेटा सेंटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शामिल है. 

2026 में कंपनी की होगी बंपर कमाई 

सम्बंधित ख़बरें

data privacy
डेटा चोरी से ब्लैकमेलिंग तक: आपके स्मार्टफोन का काला सच होश उड़ा देगा 
Redmi 14C
हैवी डिस्काउंट पर 10 मिनट में घर पहुंचेंगे फोन, आ रही खास सेल  
Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  
Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro क्विक टेस्ट: सिर्फ कुछ दिन यूज के खुला सबसे बड़ा राज़ 

मनी कंट्रोल को दिए गए इंटरव्यू में नोकिया के इंडिया हेड तरुण छाबड़ा ने बताया है कि साल 2026 में कंपनी को मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ हासिल होगी. जैसा कि तीनों टेलिकॉम ऑपरेटर्स (जैसे Jio, Airtel और Vi) ग्रामीण और छोटे शहरों में 4G और 5G का रोलआउट कर रहे हैं. कंपनियां डेटा की बढ़ती डिमांड और ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूजर) बढ़ाने के लिए 5G सर्विस पर फोकस कर रही हैं. 

यह भी पढ़ें: 6G से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

रुटीन प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है 

Advertisement

उन्होंने आगे बताया है कि नोकिया पहले से ही अपने रुटीन प्रोजेक्ट्स और ऑप्टिकल प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है. ये प्रोजेक्ट्स डिफेंस सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं. छाबड़ा ने बताया है कि डिफेंस, रेलवे, पोर्ट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में प्राइवेट नेटवर्क और ऑटोमेशन की डिमांड तेजी से बढ़ेगी. 

यह भी पढ़ें: मोबाइल बार-बार गर्म होता है? बैटरी ही नहीं, पूरा फोन खतरे में

6G की हो रही है तैयारी 

6G कनेक्टिविटी को लेकर छाबड़ा ने बताया कि नोकिया के बेंगलुरु कुछ इंजीनियर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं. आने वाले दिनों में 6G नेटवर्क भी देखने को मिलेंगे, जिसमें ना सिर्फ बेहतर स्पीड मिलेगी बल्कि ऑटोमेशन भी बेहतर होगा. क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन अपने इवेंट्स में पहले ही बता चुका है कि भारत में 6G सर्विस की शुरुआत साल 2028 में होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement