फर्जी चालान भेजकर डराया, APK फाइल से मोबाइल हैक किया, फिर खाते से निकाल लिए लाखों रुपये

साइबर अपराधियों ने लखनऊ में एक अनोखे और चौंकाने वाले तरीके से ठगी को अंजाम दिया है. ठगों ने पुलिस के नाम पर पीड़ित शख्स को फर्जी चालान भेजा. इसके बाद उसका मोबाइल हैक कर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से लाखों की ठगी कर ली. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है.

एजेंसी के अनुसार, घटना गुडंबा इलाके के रहने वाले शाबान नूर के साथ हुई. ठगों ने पहले उसे पुलिस के नाम से फर्जी चालान भेजा. इसके साथ ही उन्होंने चालान देखने के लिए एक ऐप का APK फाइल भेजा, जिसे डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो गया. इस स्मार्ट और शातिर तरीके से अपराधियों ने शाबान के बैंक अकाउंट तक पहुंच बना ली.

हैकिंग के बाद ठगों ने पीड़ित के खाते से लगभग 12 लाख रुपये निकाल लिए. इसमें से 11 लाख 60 हजार रुपये उन्होंने लोन के रूप में निकाल लिए, जबकि शाबान के क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त 60,000 रुपये की चोरी की गई.

पीड़ित ने तुरंत इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम लखनऊ में दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह साइबर ठगी नए तरीके से की गई है, जिसमें अपराधी मोबाइल हैकिंग और फर्जी ऐप्स का सहारा लेकर पीड़ितों खाते को निशाना बनाते हैं.

साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि ऐसे मामलों में कभी भी संदिग्ध लिंक या एप्लिकेशन को डाउनलोड न करें और अगर किसी को पुलिस या बैंक के नाम से कोई संदिग्ध मैसेज आता है, तो तुरंत उसकी पुष्टि करें. पीड़ित शाबान नूर की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस पड़ताल कर रही है.

