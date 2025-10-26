scorecardresearch
 

जूतों में बैटरी और मोटर, पैरों को बना देगा ई-स्कूटर, चर्चा में Nike का ये खास प्रोजेक्ट

मोटर और रिचार्जेबल बैटरी के साथ आने वाले जूतों को Nike तैयार कर रहा है. यह अपने आप में बेहद ही खास जूते हैं. इन जूतों की मदद से 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकेंगे. यह कई लोगों के बड़े काम आएंगे. कंपनी अभी 400 एथलीट्स के साथ मिलकर इन जूतों पर काम कर रही है और अभी कुछ टेस्टिंग बाकी हैं.

Nike ने तैयार किए ये खास जूते. (Photo: nike.com)
जूतों में बैटरी और मोटर, ये सब सुनने में बड़ा ही अनोखा लगता है. इस जूतो को Nike तैयार कर रही है, जिसके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट एम्प्लिफाई है. द वर्ज की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुनिया का पहला पावर्ड फुटवियर सिस्टम है और इसमें खास टेक्नोलॉजी का यूज किया है. 

प्रोजेक्ट एम्प्लिफाई के तहत मिलने वाले जूतों की मदद से आम लोगों को तेज चलने और दौड़ने में मदद मिलेगी. रिपोर्टस के मुताबिक, यह आपके जूतो को ईलेक्ट्रिक साइबल या स्कूटर बना देंगे. इनकी मदद से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के दौड़ सकेंगे. इससे आपके पैरों पर दबाव भी नहीं पड़ेगा. यह टेक्नोलॉजी लोगों के लिए बड़े ही काम की साबित होगी. 

जूतों के साथ आएगा खास सेटअप 

रिपोर्ट के मुताबिक, इस जूते के साथ एक खास सेटअप मिलता है. इसमें एक ब्रेसलेट जैसा होता है, जिसे घुटने के नीचे पहना जाएगा. इस ब्रेसलेट के अंदर एक मोटर, ड्राइव बेल्ड और रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है. इन सभी के बावजूद इनका डिजाइन बहुत हल्का है. 

बैटरी और मोटर से क्या होगा फायदा? 

Nike के इन जूतों को अंदर लगी मोटर और बैटरी यूजर्स को चलने और दौड़ने में मदद करती है. ऐसे में इन जूतों को पहनने वालों के पैरों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा. कंपनी ने बताया है कि यह जूता एक तरह से मांसपेशियों की तरह काम करता है. हालांकि इस सिस्टम को हटाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 

इस स्पीड से दौड़ सकेंगे 

एथलीट्स इसकी मदद से 15-20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकेंगे. इसको 400 एथलीट्स के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है और अभी इसमें कई टेस्टिंग होना बाकी है. सभी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इसको बाजार में उतारा जाएगा, उस दौरान ही इसकी ऑफिशियल कीमत का ऐलान किया जाएगा. 

