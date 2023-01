इंडियन मोबाइल मार्किट में कौन बना नया लीडर, हेडक्वार्टर के बाहर ट्विटर का सामान नीलाम : सबका मालिक Tech Ep 101

भारत में स्मार्ट फोन मार्केट में सबसे ज्यादा फोन बेचने के मामले में Xiaomi पिछले 5 साल से मार्केट लीडर बना हुआ था. लेकिन अब इससे ये ताज छीन चुका है. रिसर्च फर्म कनालिस की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग ने साल 2022 की तीसरी तिमाही में देश में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स बेचे और इस तरह सैमसंग 2017 के बाद पहली बार दोबारा मार्केट लीडर बन गया. रैंकिंग में ये फ़ेरबदल कैसे आया? Chat GPT को इस्तेमाल करने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या हैं, सैमसंग S सीरीज़ का नया फोन लॉन्च होने से पहले क्या आपको S22 सीरीज़ लेना चाहिए? ट्विटर की माली हालत सुधारने के लिए एलोन मास्क ट्विटर Logo वाली नीली चिड़िया के साथ ट्विटर हेडक्वार्टर के सामानों की नीलामी कर रहे है. इन सामानों की लिस्ट में जो चीजें है वो आपको सोचने और हँसने पर मजबूर कैसे कर देगी? तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर सुनिए मज़ेदार बातचीत सबका मालिक Tech के नए एपिसोड में मानस, अमन और आश्री के साथ.

New leader in Indian Mobile market, twitter auctioning its good, best use of Chat GPT and Samsung S22 phone