आ गया नया Aadhaar App, अब फोन पर मिलेंगे ये खास फीचर्स, घर बैठे होंगे ये बड़े काम

न्यू आधार ऐप लॉन्च हो गया है. इस ऐप की मदद से कई नए फीचर्स मिलेंगे और सिक्योरिटी भी बेहतर होगी. इसकी जानकारी खुद Aadhaar (@UIDAI) अकाउंट ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है. इस ऐप का लंबे समय से इंतजार हो रहा था. न्यू आधार ऐप आने के बाद हर जगह आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी.

पोस्ट के मुताबिक, New Aadhaar App में नए फीचर्स मिलेंगे. इसमें सिक्योरिटी इनहेंस्ड, ईजी एक्सेसस और पूरी तरह से पेपर लेस एक्सपीरियंस होगा. साथ ही पोस्ट में Android और iOS यूजर्स को न्यू आधार ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है.

प्ले स्टोर पर आया न्यू आधार ऐप

प्ले स्टोर पर न्यू आधार ऐप के फीचर्स की जानकारी दी है और फोटो को लिस्टेड किया है. फोटो में दिखाया गया है कि मोबाइल ऐप पर ही आधार कार्ड को दिखाया जा सकेगा. इसमें डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर की सिक्योरिटी को बेहतर किया है. डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर और आधार नंबर के के लास्ट चार डिजिट नजर आएंगे.

Aadhaar ने किया पोस्ट

Experience a smarter way to carry your digital identity!

The new Aadhaar App offers enhanced security, easy access, and a completely paperless experience — anytime, anywhere.



Android: https://t.co/f6QEuG8cs0

iOS: https://t.co/RUuBvLwvsQ#Aadhaar #UIDAI… pic.twitter.com/gOwI6jH6Lu — Aadhaar (@UIDAI) November 9, 2025

बायोमैट्रिक को लॉक कर सकेंगे

न्यू आधार ऐप की मदद से मोबाइल से ही आधार नंबर होल्डर्स बायोमैट्रिक को लॉक कर सकेंगे. इसके लिए सिंपल का प्रोसेस फॉलो करना होगा. मोबाइल ऐप पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के भी दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक फुल आईडी डिटेल्स और दूसरा माक्स्ड आईडी डिटेल्स है.

आधार डिटेल्स शेयर करना हुआ आसान और सिक्योर

न्यू आधार ऐप की मदद से आधार डिटेल्स शेयर करना आसान बना दिया. ऐप में शेयर का ऑप्शन है, जिसपर क्लिक करनेके बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे. इसमें वह कंप्लीट शेयर, सिलेक्टिव शेयर और डाउनलोड आधार के ऑप्शन पूछता है. इसके बाद जब आप सिलेक्टिव शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ नए ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर सामने आ जाते हैं.

बताना होगा कि आधार की कौन सी डिटेल्स को शेयर किया है, उसके सामने बने बॉक्स पर चेक करना होगा. इसके बाद कंटीन्यू करना होगा. फिर कंफर्मेशन करने के बाद उस फाइल को मैसेजिंग ऐप या ईमेल की मदद से शेयर किया जा सकता है.

फैमिली के लिए भी यूजफुल

न्यू आधार ऐप के अंदर फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड नंबर को भी एक ही डिवाइस में रखा जा सकता है, जिसकी जानकारी ऐप ऐप स्टोर पर दी है. इसके लिए आधार नंबर होल्डर्स को फिजिकल कॉपीज लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी. सेफ्टी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाएगा.

आधार कार्ड क्या होता है?

आधार कार्ड भारत सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाला यूनिक आईडी नंबर है. इस नंबर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) तैयार करता है. आधार कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है और यही नंबर हर एक भारतीय की अलग-अलग पहचान की जानकारी देता है.

