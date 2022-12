सबसे ज्यादा देखी गई हैं ये Instagram Reels, टॉप 10 में इस शख्स का है कब्जा

इंस्टाग्राम की शुरुआत एक फोटो शेयरिंग ऐप के तौर पर हुई थी. हालांकि, टिकटॉक के बैन होने के बाद इस ऐप को जरबदस्त बूस्ट मिला है. उसकी वजह भी है. भारत समेत कई बड़े मार्केट में टिकटॉक के बैन होने पर Instagram Reels की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी. कंपनी ने सही वक्त पर इस फीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया.

जहां टिकटॉक का यूजर बेस लगातार बढ़ रहा था. रातों रात इस ऐप के बैन होते ही यूजर्स को नया ठिकाना चाहिए था. इंस्टाग्राम और YouTube ने यूजर्स को वो नया ठिकाना Reels और Shorts के रूप में दिया. इंस्टाग्राम रील्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. इसकी वजह प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले दूसरे फीचर्स भी हैं.

Viral Reels पर आते हैं करोड़ों व्यूज

अगर आप इंस्टाग्राम रील्स यूज करते हैं, तो आपने लाखों व्यूज वाले कई रील्स देखे होंगे. इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स का घंटों वक्त गुजर जाता है. मगर सबसे ज्यादा देखने जाने वाले रील्स के बारे में क्या आपको जानकारी है. हम आपके लिए ऐसी ही एक लिस्ट लेकर आए हैं. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

ये हैं टॉप 10 Viral Reels

साल 2022 के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रील्स में टॉप पर Learn from Khaby रील है. Khaby के इस रील को 28.9 करोड़ बार देखा गया है. वहीं दूसरा रील भी Khaby का ही है. Not all kids are fun रील पर 27 करोड़ व्यूज आए हैं.

Blink And express रील पर 26 करोड़ व्यूज आए हैं. ये रील शिवांजली पोरजे का है. चौथे नंबर पर भी Khaby Lame का ही एक और वीडियो है, जिसे 24.9 करोड़ व्यूज मिले हैं. 5वें स्थान पर भी खाबी लमे का ही एक अन्य वीडियो है.

इस रील को 23 करोड़ बार देखा गया है. 6वें नंबर पर भी खाबी लमे का ही रील है. 7वें स्थान पर One Word – Happiness रील है, जिसे Cochinaquatic ने पोस्ट किया है. इस पर 14.4 करोड़ व्यूज हैं.

Aubrey Fisher का रील 8वें नंबर पर है, जिसे 12.8 करोड़ व्यूज मिले हैं. 9वें नंबर पर krishhhhnna का GTA With Dog वीडियो है, जिसे 11.3 करोड़ व्यूज मिले हैं. 10वें नंबर पर Batman Maintenance Team वीडियो है, जिस पर 11.2 करोड़ व्यूज हैं.