Just Corseca ने लॉन्च किए दो साउंडबार, कम दाम में मिलेगा 200W का आउटपुट

Just Corseca ने होम एंटरटेनमेंट सेगमेंट में एंट्री करते हुए दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने JC Sonic Bar और JC Sound Shack Plus को लॉन्च किया है. दोनों ही मॉडल्स 2.2 चैनल सेटअप और डेडिकेटेड सब-वूफर के साथ आते हैं. इनमें 200W तक का साउंड आउटपुट मिलता है.

कंपनी का कहना है कि होम एंटरटेनमेंट एक जरूरी कैटेगरी है, जो दिखाती है कि लोग कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. इन डिवाइसेस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट से खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

क्या हैं स्पसेसिफिकेशन्स?

JC Sonic Bar में 2.2-चैनल लेआउट मिलता है, जिसमें सब-वूफर अलग से दिया गया है. इसमें वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह की कनेक्टिविटी का विकल्प मिलता है. डिवाइस 200W के साउंड आउटपुट के साथ आता है. इसमें 120W साउंडबार और 80W का आउटपुट सब-वूफर से मिलता है.

कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसमें Bluetooth v5.0, HDMI ARC, Coaxial, USB, AUX मिलते हैं. इसे आप टीवी, प्रोजेक्टर, फोन, पीसी और लैपटॉप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. JC Sound Shack Plus की बात करें, तो इसमें 160W का साउंड आउटपुट मिलता है.

डिवाइस 90W का आउटपुट साउंडबार से और 60W का सब-वूफर से मिलता है. ये डिवाइस भी 2.2 चैनल के साथ आता है. इसमें भी आपको तमाम कनेक्टिविटी विकल्प मिलते हैं. आप TF कार्ड और FM भी इस साउंडबार में इस्तेमाल कर सकते हैं.

कितनी है कीमत?

दोनों ही मॉडल्स में आपको साउंडबार, सब-वूफर, चार्जिंग केबल, रिमोट कंट्रोल मिलते हैं. JC Sonic Bar की बात करें, तो इसकी कीमत 7,499 रुपये है. वहीं JC Sound Shack Plus को आप 6,499 रुपये में खरीद सकते हैं. दोनों ही साउंडबार ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर मिलेंगे. कंपनी इनके साथ एक साल की वारंटी दे रही है.

