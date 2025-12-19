iPhone Fold का डिजाइन लीक, कब और कितनी कीमत पर हो सकता है लॉन्च

Apple अपना पहला फोल्डेबल फोन अगले साल लॉन्च कर सकता है. कंपनी iPhone Fold को iPhone 18 सीरीज के साथ लॉन्च कर सकती है. यानी ये फोन अलगे साल सितंबर के आसपास लॉन्च हो सकता है. वैसे iPhone Fold के लॉन्च को लेकर तमाम जानकारियां पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार फोन का डिजाइन लीक हुआ है.

फोन के लीक रेंडर से साफ है कि ऐपल का पहला फोल्डेबल फोन iPad Mini जैसे डिजाइन के साथ आएगा. ये फोन सैमसंग के बुक स्टाइल वाले फोल्ड से अलग है. ये अंतर फोन के डायमेंशन में होगा, ना कि फोन के फोल्डिंग स्टाइल में. आइए जानते हैं iPhone Fold की खास बातें.

लीक हुआ डिजाइन

iPhone-ticker.de ने इसका लीक डिजाइन शेयर किया है. इसमें छोटा एक्सटर्नल डिस्प्ले मिलेगा. ये डिस्प्ले Samsung के फोल्डिंग फोन के मुकाबले छोटा होगा. वहीं फोन अनफोल्ड होने पर iPad Mini जैसा हो जाएगा. फोल्डेड फॉर्म में ये डिवाइस 83.8mm चौड़ा, 9.6mm मोटा और 120.6mm ऊंचा होगा.

फोन के फोल्ड होने पर 1.8mm का हिंज दिखेगा. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. वहीं मेन स्क्रीन पर पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा. स्मार्टफोन का एक्सटर्नल डिस्प्ले 5.4-inch का होगा. पहले जो जानकारी आई थी, उसमें दावा किया गया था कि ये 5.5-inch के डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा.

Photo: iPhone-ticker.de

लीक रेंडर के मुताबिक, फोन अनफोल्ड होने पर iPad Mini जैसा हो जाएगा. इसमें 7.76-inch की स्क्रीन मिलेगी. कुल मिलाकर ये स्मार्टफोन फोल्ड होने पर कॉम्पैक्ट साइज का रहेगा. अनफोल्ड होने पर ये डिवाइस iPad Mini जैसा हो जाएगा. अनफोल्ड होने पर इसकी मोटाई सिर्फ 4.8mm रह जाएगी. सैमसंग के Galaxy Z Fold 7 की मोटाई 4.2mm अनफोल्ड होने पर रहती है.

कब होगा लॉन्च?

कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐपल इस फोन को सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है. हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी नहीं दी है. ये फोन 1999 डॉलर (लगभग 1,74,000 रुपये) की कीमत पर लॉन्च हो सकता है. ये किसी भी ऐपल फोन की सबसे ज्यादा शुरुआती कीमत होगी.

