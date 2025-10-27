scorecardresearch
 

इन 5 गलतियों से इन्वर्टर बैटरी की लाइफ हो जाएगी कम, अभी जान लें सेफ्टी टिप्स

आप भी इन्वर्टर बैटरी के मेंटेनेंस को नजर अंदाज करते हैं, तो आपको बता देते हैं कि वे जल्दी खराब हो सकती हैं. एक बैटरी की कीमत 10 हजार रुपये के आसपास होती है. ऐसे में बदलने पर आपको ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे. आइये जानते हैं कि इन्वर्टर बैटरी को कैसे मेंटेनेंस करके रखें.

इन्वर्टर बैटरी में वॉटर लेवल हमेशा चेक करें. (Photo: Amazon.in)
इन्वर्टर बैटरी में वॉटर लेवल हमेशा चेक करें. (Photo: Amazon.in)

स्मार्टफोन, कार या अन्य प्रोडक्ट की बैटरी हेल्थ के बारे में बहुत से लोग ध्यान रखते हैं. लेकिन कई बार वे घर में यूज होने वाली इन्वर्टर बैटरी के मेंटेनेंस को नजर अंदाज कर देते हैं. जिसका रिजल्ट ये आता है कि बैटरी वक्त से पहले खराब हो जाती हैं या फिर उनका बैकअप कमजोर पड़ जाता है. आज आपको घरेलू इन्वर्टर बैटरी के साथ की जाने वाली कॉमन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

बैटरी मैन्युफैक्चर ल्यूमिनस ने अपने पोर्टल पर बताया है कि इन्वर्टर बैटरी को कैसे मेंटेनेंस करके रखना चाहिए. इनकी मदद से आपकी इन्वर्टर बैटरी लंबे समय तक चलेगी. 

वॉटर लेवल का हमेशा ध्यान रखें 

घर के अंदर यूज होने वाली अधिकतर इन्वर्टर बैटरी के अंदर वॉटर लेवल को चेक करना चाहिए. पानी का लेवल हमेशा मैक्सिम और मिनिमम के बीच में रहना चाहिए. बैटरी के अंदर Distilled Water का यूज किया जाना चाहिए. 

बैटरी टर्मिनल्स को क्लीन रखना चाहिए 

जब भी कोई अपने घर, दुकान या छोटे ऑफिस में इन्वर्टर बैटरी का यूज करता है. ऐसे में बैटरी के टर्मिनल को क्लीन रखना चाहिए. वक्त के साथ-साथ बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन लेयर इकट्ठा हो जाती है. ऐसे में बैटरी की चार्जिंग स्लो हो जाती है और वह बैकअप कम देगा. 

Advertisement

बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए 

घर के अंदर यूज होने वाली बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए. कुछ लोकेशन पर बिजली ना के बराबर जाती हैं. ऐसे में महीने में करीब दो बार MCB को गिराकर बैटरी का 1 घंटे तक इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे जल्दी खराब हो सकती हैं. 

बैटरी को ओपन एरिया में रखें

बैटरी जब चार्ज होती है तो वह हीट जनरेट करती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड बॉइल होता है. ऐसे में बैटरी को जगह चाहिए होती है, जहां से वह अपनी हीट को बाहर निकाल सके.

बैटरी को ओवरलोड ना होने दें 

बैटरी फुल चार्ज होने के बाद पावरकट की स्थिति में सिर्फ जरूरी सामान ही चलाना चाहिए. कई बार कुछ हैवी प्रोडक्ट भी ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी खराब हो सकती है. 

