Huawei ने भारत में लॉन्च की ECG वाली स्मार्टवॉच, इतने रुपये है कीमत

Huawei Watch GT 6 Pro Price in India: हुवावे ने भारतीय बाजार में दो नई स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है. कंपनी ने Watch GT 6 Pro और Watch GT 6 को लॉन्च किया है. प्रो वर्जन में ECG और डेप्थ सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये वॉच 21 दिनों की मैक्सीमम बैटरी लाइफ के साथ आती है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें.

Huawei Watch GT 6 Pro और Huawei Watch GT 6 भारत में लॉन्च हो गई हैं. (Photo: Huawei)
चीनी टेक्नोलॉजी फर्म Huawei ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉचेज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Huawei Watch GT 6 और Huawei Watch GT 6 Pro को लॉन्च किया है. दोनों ही मॉडल्स को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है. प्रो वर्जन में 46mm का डायल दिया गया है, जबकि Watch GT 6 दो साइज ऑप्शन में आती है. 

Watch GT 6 Pro और Watch GT 6 दोनों में 1.47-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इन्हें Android 9 या इससे ऊपर के एंड्रॉयड वर्जन के साथ यूज किया जा सकता है. वहीं Apple यूजर्स के पास iOS 13 या इससे नया वर्जन होना चाहिए. 

कितनी है भारत में कीमत? 

Huawei Watch GT 6 Pro को कंपनी ने भारत में 28,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस कीमत पर आपको ब्लैक और ब्राउन दो कलर का विकल्प मिलता है. वहीं टाइटैनियम ऑप्शन की कीमत 39,999 रुपये है. दूसरी तरफ Huawei Watch GT 6 की कीमत 21,999 रुपये से शुरू है. 

यह भी पढ़ें: Huawei Watch Fit 4 सीरीज लॉन्च, ECG से हार्ट रेट मॉनिटरिंग तक मिलेंगे कई फीचर्स, जानिए कीमत

इस कीमत पर वॉच का 41mm डायल वाला ब्लैक, वॉइट, पर्पल और ब्राउन कलर ऑप्शन मिलता है. इसके गोल्ड वेरिएंट का दाम 24,999 रुपये है. Watch GT 6 के 46mm मॉडल की कीमत 21,999 रुपये है. इसे आप ग्रीन, ग्रे और ब्लैक कलर में खरीद सकते हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Huawei Watch GT 6 Pro और Watch GT 6 दोनों में ही 1.47-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. वहीं वॉच के 41mm वेरिएंट में 1.32-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. प्रो मॉडल में 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. 

Watch GT 6 Pro में टाइटैनियम एलॉय केस मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन में स्टेनलेस केस मिलता है. प्रो वेरिएंट में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, बैरोमीटर, टेम्परेचर सेंसर और ऐम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है. इसमें ECG सेंसर और डेप्थ सेंसर भी दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 14 दिन की बैटरी लाइफ के साथ Huawei Watch GT 2 Pro लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

वहीं स्टैंडर्ड वेरिएंट में ECG और डेप्थ सेंसर नहीं मिलेगा. नई वॉच 5ATM + IP69  रेटिंग के साथ आती है. कनेक्टिविटी की बात करें, तो दोनों ही वॉच में हुवावे का सनफ्लावर GPS, NFC, ब्लूटूथ 6, वाई-फाई, NavIC का सपोर्ट मिलता है. कंपनी की मानें तो ये वॉच 21 दिनों की मैक्सीमम बैटरी लाइफ ऑफर करती है. 

इसमें 12 दिनों की बैटरी लाइफ टिपिकल यूज पर और 7 दिनों की बैटरी लाइफ ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले के साथ मिलेगी. वहीं Watch GT 6 के 41mm वेरिएंट पर 14 दिनों की मैक्सीमम बैटरी लाइफ मिलेगी.

