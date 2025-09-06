scorecardresearch
 

तीन स्क्रीन वाला Huawei Mate XTs हुआ लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ आता है ये फोन

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Huawei ने अपना नया ट्रिपल फोल्ड फोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन को आप तीन स्क्रीन साइज में इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला पूरे फोन के फोल्ड होने पर, दूसरा आधा अनफोल्ड होने पर और तीसरा फोन के पूरा अनफोल्ड होने पर. ये स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ आता है, जो फिलहाल चीन में उपलब्ध है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Huawei Mate XTs चार कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Huawei)
Huawei ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो डिजाइन के मामले में खास है. ब्रांड ने लेटेस्ट ट्राई फोल्ड फोन Huawei Mate XTs को चीन में इंट्रोड्यूस किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. ये डिवाइस Kirin 9020 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 16GB RAM मिलता है. 

स्मार्टफोन HarmonyOS 5.1 पर काम करता है. हैंडसेट को पावर देने के लिए 5600mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है. ब्रांड पहले भी एक ट्राई फोल्ड फोन लॉन्च कर चुका है और किसी दूसरी कंपनी ने अब तक ऐसे डिजाइन वाला फोन लॉन्च नहीं किया है. आइए जानते हैं हुवावे के लेटेस्ट फोन की खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Huawei Mate XTs में 6.4-inch का डिस्प्ले सिंगल स्क्रीन मोड में मिलता है. वहीं डुअल स्क्रीन मोड में 7.9-inch का डिस्प्ले मिलता है, जबकि 10.2-inch का डिस्प्ले फोन को पूरी तरह से अनफोल्ड करने पर मिलेगी. ये डिस्प्ले LTPO OLED पैनल होगा. 

स्मार्टफोन Kirin 9020 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलता है. हैंडसेट HarmonyOS 5.1 पर काम करता है. इसमें M-Pen 3 स्टायलस का सपोर्ट मिलता है. इसका इस्तेमाल आप रिमोट की तरह भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Huawei Watch Fit 4 सीरीज लॉन्च, ECG से हार्ट रेट मॉनिटरिंग तक मिलेंगे कई फीचर्स, जानिए कीमत

फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 40MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 12MP का पेरिस्कोप लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. स्मार्टफोन 5600mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 66W की वायर्ड, 50W की वायरलेस और 7.5W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें: Huawei Band 10 भारत में लॉन्च, मिलेगी 14 दिनों की बैटरी लाइफ, इतने रुपये है कीमत

कितनी है कीमत? 

Huawei Mate XTs को कंपनी ने चीन में लॉन्च किया है. हुवावे के फोन्स अभी सिर्फ चीनी मार्केट में ही उपलब्ध होते हैं. फोन के 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 युआन (लगभग 2,22,300 रुपये) है. 

वहीं 16GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट 19,999 युआन (लगभग 2,47,100 रुपये) और 16GB + 1TB स्टोरेज वेरिएंट 21,999 युआन (लगभग 2,71,900 रुपये) में मिलेगा. स्मार्टफोन ब्लैक, पर्पल, रेड और वॉइट कलर में उपलब्ध होगा.

---- समाप्त ----
