बाथरूम में कितने लीटर का इलेक्ट्रिक वॉटर गीजर लगाना चाहिए? बड़ा सिंपल है जानना

कड़ाके की ठंड की शुरुआत के साथ ही अगर आप खुद के लिए इलेक्ट्रिक वॉटर गीजर खरीदने जा रहे हैं. मार्केट में ढेरों टाइप के गीजर हैं. गीजर खरीदते समय सही टैंक साइज चुनाव करना जरूरी है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

घर में 4-5 मेंबर हैं तो 25 लीटर टैंक वाला गीजर खरीदना चाहिए. (Photo: Orient )
कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है और बहुत से लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक गीजर खरीदते हैं. मार्केट में गीजर के ढेर सारे ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होना लाजमी है. मार्केट में मौजूद इलेक्ट्रिक गीजर में से किस टाइप का और कितने लीटर का गीजर खरीदना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

दरअसल, मार्केट में इलेक्ट्रिक वॉटर गीजर के अंदर टाइप के ऑप्शन मिलते हैं. इंस्टैंट, वॉटर टैंक स्टोरेज आदि. इंस्टैंट हीटिंग गीजर के तहत यूजर्स जैसे स्विच ऑन करेंगे उसके तुरंत बाद  टैप चलाएंगे तो गर्म पानी आने लगेगा. यह किचन में काफी यूज किया जाता है. 

टैंक स्टोरेज गीजर के फायदे 

वॉटर टैंक स्टोरेज गीजर का इस्तेमाल आप बाथरूम और किचन आदि में होता है. इसमें पानी गर्म करने के लिए थोड़ा का इंतजार करना होता है. एक बार पानी गर्म होने के बाद वह टैंक में काफी देर तक गर्म रहता है, जिसे आप 4-5 घंटे के दौरान यूज कर सकते हैं.

सही टैंक कैपिसिटी को चुनें 

  • गीजर खरीदते समय सही टैंक कैपिसिटी का चुनाव करें. अगर आप अकेले रहते हैं तो 5-10 लीटर की टैंक साइज परफेक्ट रहेगा. 
  • घर में अगर 2-3 लोग रहते हैं तो 10 लीटर से 15 लीटर के टैंक कैपिसिटी वाली गीजर खरीदना चाहिए. 
  • 4 लोग से ज्यादा हैं तो 25 लीटर टैंक कैपिसिटी वाला इलेक्ट्रिक गीजर खरीदना चाहिए. 

बिजली खपत का रखें ध्यान 

इलेक्ट्रिक वॉटर गीजर खरीदते समय उसकी बिजली खपत का ध्यान रखना चाहिए. इलेक्ट्रिक डिवाइस पर पावर सेविंग को दिखाने के लिए BEE Star रेटिंग देखना चाहिए. जितनी ज्यादा रेटिंग उतनी ज्यादा पावर सेविंग. 

25 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर की कीमत 

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 25 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर की कीमत को लेकर सर्चिंग की तो पता चला कि 6-7 हजार रुपये के बीच में 25 लीटर का स्टैंडर्ड वॉटर गीजर मिल जाएगा. 

10 लीटर के गीजर के लिए आपको करीब 3,000 से 4000 रुपये के बीच खर्च करने होंगे. इस सेगमेंट में ढेरों ब्रांड मौजूद हैं. 

वाईफाई वाले गीजर होते हैं महंगे 

अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सपोर्ट वाले इलेक्ट्रिक वॉचर हीटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिन्हें मोबाइल से ऑन या ऑफ किया जा सकता है. इसके लिए ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे. मार्केट में इस टाइप के गीजर की कीमत ज्यादा होती है. 

