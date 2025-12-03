2 साल तक नो टेंशन! Livpure की नई वॉटर प्यूरीफायर रेंज लॉन्च, देगा रिकॉर्ड तोड़ बचत

Livpure ने वॉटर प्यूरीफायर की रेंज में नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, इस रेंज का नाम 2X Power Filter Water Purifier है. कंपनी का दावा है कि इससे फिल्टर्स को दोगुनी लाइप मिलेगी. साथ ही मेंटेनेंस कॉस्टिंग को कम करने की कोशिश की है.

Livpure की न्यू रेंज वेलनेस-ड्रिवन मिशन को और मजबूती देती है, जो वॉटर प्यूरीफायर के जरिये भारतीय घरों तक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशंस पहुंचाता है.

कंपनी ने बताया है कि 2X Power Filters को 2 साल तक चलने के लिए तैयार किया गया है, जो पारंपरिक फिल्टर्स की तुलना में दोगुनी लाइफ देते हैं. यह न्यू टाइप की रेंज 1500 ppm तक TDS स्तर संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. यह फिल्टर 14,000 लीटर तक पानी को शुद्ध करने की काबिलियत रखते हैं.

फ्लिपकार्ट और ऐमेजॉन पर बड़ी रेंज में शामिल

Flipkart पर Pep Pro+, Pep Star Copper, Pep Alkaline मौजूद हैं

Amazon पर Glo Pro++, Glo Star Copper, Glo Alkaline मॉडल मौजूद हैं.

General Trade: Zeno मौजूद है.



कस्टमर्स को फायदा मिलेगा

2X Power Filter रेंज, असल में एक अफोर्डेबल सर्विस प्लान के साथ आती है. इसकी कीमत 4,990 हर दूसरे साल लगेगी. इस रेंज को 1500ppm तक के TDS को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह 14 हजार लीटर पानी को साफ कर सकता है.

यह प्लान उपभोक्ताओं को 8 साल में लगभग 21,000 रुपये की सेविंग करने का मौका देती है. कस्टमर को फ्री इंस्टॉलेशन, पहले साल में अनलिमिटेड रिपेयर विज़िट, और दो साल की लंबी सुविधा शामिल है.

