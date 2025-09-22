डिस्काउंट का डबल डोज... एक तरफ GST कट तो दूसरी ओर ऐमेजॉन-फ्लिपकार्ट सेल, ऐसे होगी ज्यादा सेविंग

22 सितंबर की शुरुआत के साथ ही लोगों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है. जहां एक तरफ सरकार की तरफ से GST रेट्स में कटौती की है, वहीं दूसरी तरफ Amazon-Flipkart समेत ढेरों प्लेटफॉर्म्स पर सेल का एक्सेस शुरू हो चुका है. ऐसे में लोगों को डिस्काउंट का डबल डोज मिल रहा है.

प्रधानमंत्री ने रविवार शाम को देश को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर के सूर्योदय के साथ ही GST बचत उत्सव की शुरुआत होगी. ऐसे में कई इलेक्ट्रोनिक्स आइटम समेत ढेरों प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट्स में कटौती कर दी है.

UHT दूध, ब्रेड,आइसक्रीम होंगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल बैठक ने डेली यूज में आने वाले करीब 99 परसेंट सामान पर जीएसटी रेट्स कम कर दिए हैं. इसमें UHT दूध, ब्रेड, आइसक्रीम और अन्य खाने का सामान है. इसके अलावा टीवी, एयर कंडीशनर्स और डिशवॉशिंग मशीन के रेट्स में कटौती कर दी है, जो अब 18 परसेंट हो गई है. पहले ये रेट्स 28 परसेंट पर थे.

ऐमेजॉन-फ्लिपकार्ट सेल पर भी डिस्काउंट

ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 23 सितंबर से सेल शुरू हो रही है, जिसका अर्ली एक्सेस सोमवार से शुरू हो चुका है. यहां वैसे तो लगभग हर एक कैटेगरी के सामान पर डिस्काउंट मिल रहा है और नए GST कट के बाद काफी सामान के दाम में कटौती नजर आएगी.

उदाहरण के रूप में समझें

मान लीजिए AC का बेस प्राइस 40 हजार रुपये है. ऐमेजॉन या फ्लिपकार्ट ने सेल के दौरान इसपर 20 परसेंट का डिस्काउंट दिया और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कीमत का कैप नहीं है तो AC के बेस प्राइस पर 8 हजार रुपये कम हो जाएंगे, जिसके बाद बेस प्राइस 32,000 रुपये हो जाएगी.

AC के बेस प्राइस पर पहले 28 परसेंट GST लगता था, जो अब घटकर 18 परसेंट हो गया है. ऐसे में 32 हजार रुपये पर 18 परसेंट GST जोड़ने के बाद ये कीमत 37,760 रुपये हो जाएगी.

स्मार्टफोन पर मिलेगा ऑफर

Amazon-Flipkart Sale के दौरान स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर मिल रहा है. सैमसंग, ऐपल आईफोन, गूगल पिक्सल, रियलमी, शाओमी रेडमी के स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है. हालांकि स्मार्टफोन के GST रेट्स में कटौती नहीं की गई है.

कंज्यूमर एप्लाइसेंस भी सस्ते

Amazon-Flipkart सेल के दौरान कंज्यूमर एप्लाइसेंस पर डिस्काउंट मिलेगा. होम एप्लाइसेंस और किचन एप्लाइसेंस की कैटेगरी पर कंपनियों ने डिस्काउंट का ऐलान कर चुकी हैं.

