देसी ऐप Mappls पर मिलेंगे कमाल के फीचर्स, गूगल मैप्स भी नहीं करता है ऑफर

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार को Mappls के साथ MoU साइन किया है. Mappls MapmyIndia के साथ साइन हुए एक MoU के तहत दिल्ली मेट्रो की रियल टाइम जानकारी Mappls के ऐप में मिलेगी. यानी आप Mappls ऐप पर दिल्ली मेट्रो से जुड़ी लाइव जानकारियां हासिल कर सकेंगे.

यूजर्स को इसके लिए Mappls ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इसमें आपको रियर टाइम ट्रेन मूवमेंट, स्टेशन अपडेट्स और डिले जैसी तमाम जानकारियां DMRC के सिस्टम से सीधे मिलेंगी. इस समझौते के तहत दिल्ली मेट्रो का डेटा Mappls के प्लेटफॉर्म पर मिलने से लाखों लोगों को फायदा होगा. लगभग 3.5 करोड़ यूजर्स इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे.

कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

यूजर्स को उनके नजदीकी मेट्रो स्टेशन, रूट्स, किराया, लाइन बदलने, ट्रेनो की फ्रीक्वेंसी और यात्रा में लगने वाले समय की जानकारी Mappls ऐप पर मिलेगी. इससे लोगों का सफर आसान होगा.

DMRC मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार ने बताया, 'DMRC के मेट्रो डेटा के Mappls ऐप में जुड़ने से NCR में सफर करना स्मार्ट और आसान होगा. इससे यात्रियों को बेहतर प्लानिंग, आसानी से नेविगेट करने और समय बचाने में मदद मिलेगी.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mappls कैसे Google Maps से बेहतर है? कंपनी के को-फाउंडर और चेयरमैन राकेश वर्मा से जान‍िए

वहीं MapmyIndia के को-फाउंडर और ग्रुप चेयरमैन राकेश वर्मा ने कहा कि ये पार्टनरशिप जल्द ही ऐप के मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट फीचर का हिस्सा होगा.

क्या है कंपनी का कहना?

उन्होंने बताया, 'DMRC के साथ इस समझौते पर साइन, हाल में भारतीय रेलवे के साथ हुए हमारे उस एग्रीमेंट के ठीक बाद हुआ है, जिसका ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था.' वर्मा ने बताया कि हमें गर्व है कि हम आत्मनिर्भर विकसित भारत के विजन में स्वदेशी और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: एक OTP बंद कर देगा गाड़ी का इंजन, सुपर है देसी Mappls का फीचर, चोरों की भी आएगी शामत

DMRC का कहना है कि Mappls के साथ इस इंटीग्रेशन से ट्रांसपैरेंसी आएगी और लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा. ऐप लोगों को रियल टाइम सिविक और ट्रैफिक इशू को रिपोर्ट करने की सुविधा देता है. इस कदम से शहरी मोबिलिटी बेहतर होने में मदद मिलेगी.

---- समाप्त ----