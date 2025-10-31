Google Pixel 10a की पहली झलक आई सामने, नहीं होगा डिजाइन में कोई बदलाव

Google Pixel 10a पर कंपनी काम कर रही है. ये स्मार्टफोन अगले साल लॉन्च होने वाला है, जिसका रेंडर सामने आया है. ये स्मार्टफोन डिजाइन के मामले में Google Pixel 9a जैसा ही होगा. इसमें भी कंपनी रियर पैनल प्लास्टिक का दे सकती है. कैमरा मॉड्यूल भी Pixel 9a जैसा ही होगा.

यहां तक की कंपनी डिजाइन के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाली है. हालांकि, गूगल ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. ये स्मार्टफोन अगले साल लॉन्च होगा, जो Pixel 10 सीरीज का सबसे सस्ता फोन होगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या कुछ होगा खास?

टिप्स्टर OnLeaks ने इस स्मार्टफोन का रेंडर जारी किया है. रेंडर में फोन को अलग-अलग ऐंगल से दिखाया गया है, जो काफी हद तक इस साल लॉन्च हुए Google Pixel 9a जैसा ही है. रियर पैनल पर आपको फ्लश स्टाइल डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. बैक पैनल फ्लैट होगा, जिसमें कोई बंप नहीं मिलेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: OpenAI के एक कदम से हिला Google, 150 बिलियन डॉलर का हुआ नुकसान!

रिपोर्ट्स की मानें तो ये फोन 6.2-inch के डिस्प्ले के साथ आएगा. फोन की दाईं ओर पावर और वॉल्यूम बटन्स मिलेंगी. इसमें मोटे बेजल देखने को मिल सकते हैं. स्मार्टफोन पंच होल कटआउट के साथ आएगा. हैंडसेट की जो तस्वीर सामने आई है, वो ब्लू कलर में है.

फीचर्स में नहीं होगा ज्यादा बदलाव

स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. हालांकि, गूगल के पिछले लॉन्च को देखते हुए कुछ फीचर्स का अंदाजा गया जा सकता है. Google Pixel 10a में कंपनी Tensor G5 प्रोसेसर मिल सकता है. संभव है कि कंपनी Tensor G4 प्रोसेसर को ही कुछ बदलाव के साथ इस फोन में दे दे.

यह भी पढ़ें: YouTube और Google Maps को पछाड़ना इंपॉसिबल है..., क्यों बोले परप्लेक्सिटी के बॉस अरविंद श्रीनिवास

इसमें UFS 3.1 स्टोरेज और 2,000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. कैमरा में कंपनी कोई बदलाव नहीं करने वाली है. यानी इसमें 48MP + 13MP का डुअल रियर कैमरा और 13MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इसकी कीमत 499 डॉलर (लगभग 44 हजार रुपये) से शुरू हो सकती है.

---- समाप्त ----