Google Pixel 10 सीरीज आज होगी लॉन्च, चार फोन होंगे इंट्रोड्यूस, मिलेंगे दमदार फीचर्स

Google Pixel 10 Launch Today: गूगल अपने लेटेस्ट फोन्स को आज यानी 20 अगस्त को लॉन्च करेगा. इस सीरीज में कंपनी चार नए स्मार्टफोन- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold लॉन्च कर सकती है. इन फोन्स के डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस से जुड़ी तमाम डिटेल्स लीक हुई हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Google Pixel 10 सीरीज में चार फोन्स लॉन्च हो सकते हैं. (Photo: Google)
Google अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज Pixel 10 को लॉन्च कर रहा है. इस सीरीज में चार स्मार्टफोन- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold हो सकते हैं. ये चारों ही फोन्स आज यानी 20 अगस्त को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे. साथ ही इन्हें भारतीय बाजार में भी पेश किया जाएगा. 

लॉन्च से पहले ही गूगल ने इस सीरीज का डिजाइन टीज कर दिया है, जिसमें कोई बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा. हालांकि, स्पेसिफिकेशन्स के मामले में Pixel 10 सीरीज पिछले वर्जन से काफी अलग होगी. आइए जानते हैं क्या कुछ खास हो सकता है इस सीरीज में. 

कैसा होगा डिजाइन? 

Pixel 10 सीरीज में भी आपको वहीं पुराना होरिजेंटल कैमरा बार मिलेगा. लीक्स की मानें, तो फोन टाइटैनियम फ्रेम और रिडिफाइन मैट ग्लास बैक के साथ आएगा, जो बेहतर ग्रिप प्रदान करेगा. कंपनी इस बार नए कलर भी जोड़ सकती है. ब्रांड इस बार स्टैंडर्ड वर्जन में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देगा. 

यह भी पढ़ें: लॉन्च से पहले ही लीक हुई Google Pixel 10 की कीमत, 20 अगस्त को होगा लॉन्च

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

Pixel 10 में 6.3-inch का LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. गूगल आउटडोर ब्राइटनेस भी बूस्ट करने पर काम कर रही है. वहीं प्रो वर्जन में स्क्रीन बड़ी होगी. सीरीज के सभी स्मार्टफोन्स में Tensor G5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो TSMC के आर्किटेक पर तैयार किया गया है. इससे पहले कंपनी सैमसंग के प्रोसेसर Exynos का आर्किटेक इस्तेमाल कर रही थी. 

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 सीरीज में क्या होगा खास? नए फीचर्स से लैस होंगे स्मार्टफोन्स

Pixel 10 में इस बार ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. हालांकि, कैमरा कॉन्फिग्रेशन पिछले साल के मुकाबले डाउनग्रेड हो सकता है. फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा. इसके अलावा बैटरी को भी अपग्रेड किया जाएगा. इस बार कंपनी 5000mAh की या बड़ी बैटरी दे सकती है. 

कितनी होगी कीमत? 

Google Pixel 10 की कीमत 79,999 रुपये से शुरू हो सकती है. ये डिवाइस चार कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा. वहीं Pixel 10 Pro को कंपनी 90,600 रुपये, Pixel 10 Pro XL को 1,17,700 रुपये और Pixel 10 Pro Fold को 1,79,999 रुपये में लॉन्च कर सकती है. फोल्ड सिर्फ दो कलर ऑप्शन- जेड और मूनस्टोन में आएगा.

---- समाप्त ----
