Google Pixel 10 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स लीक, पुराने से कितना अलग होगा? मिलेंगे ये पावरफुल फीचर्स

Google Pixel 10 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स को लेकर खुलासा हुआ है. इस बार कंपनी पुराने मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड्स करने जा रही है. इस बार बेहतर कैमरा, एडवांस्ड प्रोसेसर और अच्छा कैमरा सेटअप मिलेगा. लेटेस्ट लीक में दावा किया है कि Google Pixel 10 Pro Fold की स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो गया है. आइये जानते हैं इनके बारे में.

Photo Google Pixel (Photo: X/Hub)
Photo Google Pixel (Photo: X/Hub)

Google Pixel 10 लाइनअप को जल्द ही अनवील किया जाएगा. इस सीरीज के तहत Google का न्यू Fold स्मार्टफोन भी लॉन्च होगा. Google पहले ही कंफर्म कर चुका है कि 20 अगस्त को Made By Google का आयोजन होने जा रहा है. 

लेटेस्ट लीक में दावा किया है कि Google Pixel 10 Pro Fold की स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो गया है. WinFuture के मुताबिक, Pixel 10 Pro Fold में पुराना जैसे डिजाइन देखने को मिलेंगे. 

Pixel 10 Pro Fold का डिस्प्ले 

हार्डवेयर और कैमरा को लेकर कई अपग्रेड्स दिखाई देंगे. इसमें कवर डिस्प्ले 6.4 Inches का मिलेगा, जिसका रेजोल्युशन 60–120Hz का होगा. Pixel 10 Pro Fold में इनर डिस्प्ले 8-inch LTPO OLED पैनल होगा. इसमें 2076×2156 रेजोल्युशन मिलेगा.

कंपनी ने ड्यूरेबिलिटी का भी ध्यान रखा है. इस हैंडसेट को IP68 रेटिंग मिली है. कंपनी ने बताया है कि इसका फ्रेम पूरी तरह से रिसाइकल मेटल से तैयार किया गया है. 

Pixel 10 Pro Fold का प्रोसेसर 

Pixel 10 Pro Fold में Google का न्यू Tensor G5 चिपसेट का यूज किजा जाएगा, जो एक बेहतर प्रोसेसर है. इसके साथ सिक्योरिटी चिपसेट Titan M2 का यूज किया जाएगा. इसमें टॉप एंड वेरिएंट में 16GB LPDDR5X RAM और 1TB की UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगी. 

Pixel 10 Pro Fold का कैमरा सेटअप 

Pixel 10 Pro Fold में Pixel 9 Pro Fold की तरह कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें  48MP का मेन कैमरा मिलेगा. इसमें 10.5MP Ultra Wide कैमरा मिलेगा. 10.8MP Telephoto कैमरा मिलेगा. इस बार 10X Optical Zoom का सपोर्ट मिलेगा. 10MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. 

Pixel 10 Pro Fold की बैटरी 

Pixel 10 Pro Fold में 5,015mAh की बैटरी के साथ 30W वायर्ड चार्जर मिलता है. इसमें 15W का वायरलेस चार्जर भी मिलेगा. इसके साथ कई AI फीचर का भी एक्सेस मिलेगा. 

