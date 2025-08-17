Google Pixel 10 सीरीज में क्या होगा खास? नए फीचर्स से लैस होंगे स्मार्टफोन्स

Google का अपकमिंग स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होने वाला है. कंपनी Pixel 10 सीरीज को 20 अगस्त को लॉन्च करेगी. लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन सीरीज से जुड़ी कई जानकारी सामने आई है. गूगल ने लॉन्च से पहले ही अपने दो स्मार्टफोन के डिजाइन को रिवील कर दिया है. ये गूगल का अपना अंदाज है, जिसके तहत कंपनी लॉन्च से पहले ही डिजाइन को रिवील कर देता है.

गूगल के टीजर के अलावा कई टिप्स्टर्स ने स्मार्टफोन्स के फीचर्स को रिवील किया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL और 10 Pro Fold को लॉन्च कर सकती है. कंपनी 20 अगस्त को इन फोन्स को लॉन्च करेगी.

नया कैमरा सेटअप मिलेगा

अभी तक सामान्य Pixel वेरिएंट में कंपनी डुअल कैमरा सेटअप देती थी. इस बार कंपनी कैमरा डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव कर सकती है. कंपनी Pixel 10 में ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है. हालांकि, MP कॉन्फिग्रेशन में भी बदलाव किया जाएगा. प्रो मॉडल की तरह ही इसमें भी एक टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा.

Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL में वहीं ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो Pixel 9 Pro सीरीज में दी गई थी. सिर्फ Pixel 10 ही ऐसा मॉडल होगा, जिसके कैमरा सेटअप में बदलाव किया जाएगा.

बेहतर प्रोसेसर मिलेगा

Pixel स्मार्टफोन्स के साथ एक बड़ी शिकायत लोगों को उसके प्रोसेसर के साथ होती है. ब्रांड के ज्यादातर प्रोसेसर सैमसंग के Exynos के ट्विस्टेड वर्जन होते थे. इस बार कंपनी TSMC के आर्किटेक पर बने प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी. हालांकि, ये प्रोसेसर क्वालकॉम या MediaTek से मुकाबला नहीं कर पाएगा.

बैटरी और चार्जिंग

रिपोर्ट्स की मानें, तो Google Pixel 10 सीरीज में ब्रांड बेहतर बैटरी दे सकती है. इसके अलावा कंपनी आखिरकार मैग्नेटिक चार्जिंग का फीचर जोड़ सकती है. कंपनी Qi2 चार्जिंग टेक्नोलॉजी दे सकती है. यानी आपको iPhone जैसा एक्सपीरियंस अब Pixel फोन्स में भी मिलेगा.

लीक्स की मानें, तो Google के अपकमिंग फोन्स ब्लैक कलर के साथ ही तीन अन्य कलर ऑप्शन- इंडिगो, फ्रॉस्ट और Limoncello में आएगा. वहीं प्रो मॉडल को कंपनी Porcelain, Jade और Moonstone कलर में लॉन्च करेगी. Fold 10 को कंपनी Moonstone और Jade कलर में लॉन्च कर सकती है.

