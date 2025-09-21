scorecardresearch
 

Feedback

चुटकियों में बनेगी वायरल ट्रेेंडिंग इमेज, WhatsApp पर आया गूगल का Nano Banana फीचर, ऐसे करें यूज

WhatsApp पर Google का ट्रेडिंग फीचर आ गया है, जिसका नाम Nano Banana है. इसकी मदद से कई लोग साड़ी वाली फोटो, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो, अपनी से बड़ी उम्र वाला फोटो आदि बना रहे हैं. ये फोटोज इंटरनेट की दुनिया में वायरल भी हो रही हैं. WhatsApp पर इस न्यू फीचर कैसे यूज करें.

Advertisement
X
WhatsApp पर मिलेगा Nano Banana फीचर. (File Photo: Getty Images)
WhatsApp पर मिलेगा Nano Banana फीचर. (File Photo: Getty Images)

Nano Banana ट्रेंड आजकल कई लोगों के सिर चड़कर बोल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढेरों फोटोज मिल जाएंगे, जिनको Nano Banana फीचर के तहत तैयार किया गया है, जिसमें साड़ी ट्रेंड, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी आदि शामिल हैं. Google के फ्लैश इमेज मॉडल 2.5 को ही Nano Banana Model कहा जा रहा है और अब ये WhatsApp पर भी एक्सेस करने को मिलेगा. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

गूगल जेमिनी AI नैनो बनाना फीचर को ज्यादा एक्सेसेबल बनाने के लिए एआई स्टार्टअप Perplexity AI इसको WhatsApp पर लेकर आया है. अब स्मार्टफोन यूजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के अपने मोबाइल पर Nano Banana फीचर का यूज कर सकेंगे, ये इमेज इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रही हैं. इसके लिए आपको फोटो अपलोड करके एक सिंपल का प्रॉम्प्ट देना है. 

WhatsApp पर नैनो बनाना फीचर का कैसे यूज करें ?

सम्बंधित ख़बरें

Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  
HTC Vive Eagle AI
खतरे में है फोन्स का फ्यूचर? अब इस कंपनी ने लॉन्च किए स्मार्ट ग्लासेस 
Black and White: Insulting the Soldier, The Bank Agents Bad Language!
B&W: iPhone 17 खरीदने के लिए लंबी कतारें, ऐसी भीड़ के मायने क्या?  
IPHONE_NEW_SERIES
"मैं मुस्लिम, but I love this भगवा color" iPhone खरीदते ही बोला शख्स 
iPhone 17 Sale
दे थप्पड़...दे थप्पड़... iPhone 17 के लिए ऐपल स्टोर पर जमकर हुई मारपीट, Video  

WhatsApp पर Nano Banana ट्रेंडिंग वाली इमेज तैयार करना बहुत ही आसान है. WhatsApp पर इसको यूज करना बहुत ही आसान है. इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

जेमिनी साड़ी का फोटो कैसे बनाते हैं?

  • WhatsApp ओपेन करके Perplexity ChatBot को ओपेन करना होगा. 
  • इसके लिए पहले Perplexity का नंबर +1 (833) 436-3285 पर मैसेज करना होगा. 
  • चैटबॉट पर एक बार मैसेज करने के बाद उसपर इमेज अपलोड करनी होगी. 
  • इसके बाद इमेज के साथ एक प्रॉम्प्ट देना होगा. 
  • साड़ी वाली इमेज बनाने के लिए आप साड़ी वाला प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं. 

WhatsApp पर Nano Banana फ्री है? 

Advertisement

WhatsApp पर मिलने वाले Nano Banana का फीचर मिलेगा या नहीं, अभी तक कंपनी ने इसके बारे में क्लियर नहीं किया है. हालांकि गूगल की तरफ से इसके लिमिटेड एक्सेस फ्री हैं, जबकि पेड सब्सक्राइबर के लिए ये संख्या थोड़ा ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: 10 मिनट में घर पहुंचेंगे स्मार्टफोन, वो भी डिस्काउंट के साथ, शुरू होने वाली है खास सेल

WhatsApp पर मिलने वाला Perplexity AI काफी यूजफुल साबित हो सकता है. इसकी मदद से यूजर्स आसानी से AI संबंधित काम कर सकते हैं, जो आपको Perplexity App पर मिलते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement