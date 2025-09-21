चुटकियों में बनेगी वायरल ट्रेेंडिंग इमेज, WhatsApp पर आया गूगल का Nano Banana फीचर, ऐसे करें यूज

Nano Banana ट्रेंड आजकल कई लोगों के सिर चड़कर बोल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढेरों फोटोज मिल जाएंगे, जिनको Nano Banana फीचर के तहत तैयार किया गया है, जिसमें साड़ी ट्रेंड, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी आदि शामिल हैं. Google के फ्लैश इमेज मॉडल 2.5 को ही Nano Banana Model कहा जा रहा है और अब ये WhatsApp पर भी एक्सेस करने को मिलेगा. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

गूगल जेमिनी AI नैनो बनाना फीचर को ज्यादा एक्सेसेबल बनाने के लिए एआई स्टार्टअप Perplexity AI इसको WhatsApp पर लेकर आया है. अब स्मार्टफोन यूजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के अपने मोबाइल पर Nano Banana फीचर का यूज कर सकेंगे, ये इमेज इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रही हैं. इसके लिए आपको फोटो अपलोड करके एक सिंपल का प्रॉम्प्ट देना है.

WhatsApp पर नैनो बनाना फीचर का कैसे यूज करें ?

WhatsApp पर Nano Banana ट्रेंडिंग वाली इमेज तैयार करना बहुत ही आसान है. WhatsApp पर इसको यूज करना बहुत ही आसान है. इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

जेमिनी साड़ी का फोटो कैसे बनाते हैं?

WhatsApp ओपेन करके Perplexity ChatBot को ओपेन करना होगा.

इसके लिए पहले Perplexity का नंबर +1 (833) 436-3285 पर मैसेज करना होगा.

चैटबॉट पर एक बार मैसेज करने के बाद उसपर इमेज अपलोड करनी होगी.

इसके बाद इमेज के साथ एक प्रॉम्प्ट देना होगा.

साड़ी वाली इमेज बनाने के लिए आप साड़ी वाला प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं.

WhatsApp पर Nano Banana फ्री है?

WhatsApp पर मिलने वाले Nano Banana का फीचर मिलेगा या नहीं, अभी तक कंपनी ने इसके बारे में क्लियर नहीं किया है. हालांकि गूगल की तरफ से इसके लिमिटेड एक्सेस फ्री हैं, जबकि पेड सब्सक्राइबर के लिए ये संख्या थोड़ा ज्यादा है.

WhatsApp पर मिलने वाला Perplexity AI काफी यूजफुल साबित हो सकता है. इसकी मदद से यूजर्स आसानी से AI संबंधित काम कर सकते हैं, जो आपको Perplexity App पर मिलते हैं.

