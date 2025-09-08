scorecardresearch
 

Google का बड़ा ऐलान, अब हिंदी में चलेगा AI Mode, आपकी तरह करेगा बातें

Google AI Mode को लेकर कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है. अब AI Mode में 5 नई लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल किया है, जिसमें हिंदी का भी नाम शामिल है. इसकी मदद से यूजर्स को AI Mode के तहत नजर आने वाले रिजल्ट हिंदी लैंग्वेज में भी नजर आएंगे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Google AI Mode में 5 नई लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल किया. (Photo: Google)
Google AI Mode में नई लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल किया है, जिसके बाद अब यह हिंदी भाषा को भी सपोर्ट करेगा. कंपनी ने पांच न्यू लैंग्वेज का सपोर्ट जारी किया है. इससे पहले यह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता था और अब यह हिंदी के साथ इंडोनेशिया, जापानी, कोरियाई और ब्राजील की भाषा को भी सपोर्ट करेगा. 

AI Mode में हिंदी सपोर्ट आने के बाद यूजर्स Google Search में लंबे और कॉम्प्लेक्स सवालों को हिंदी में कर सकेंगे. इसके बाद यूजर्स को वे जवाब भी हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेंगे. AI Mode में सवाल टेक्स्ट, ऑडियो, फोटो या वीडियो अपलोड करके भी पूछ सकते हैं.

कई लोगों को होगा फायदा 

AI Mode में हिंदी सपोर्ट आने से उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें इंग्लिश भाषा को समझने में परेशानी होती है. इसके पीछे Google का नया Gemini 2.5 मॉडल का यूज किया है, जो कंटेक्स्ट समझकर ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है. 

180 देशों के लिए जारी हो चुका है AI Mode

Google के इस एक्सपेंशन से पहले कंपनी AI Mode को 180 देशों के लिए  जारी कर चुकी है. अमेरिका के बाद भारत और अन्य देशों में ये सर्विस शुरू हो चुकी है. Google Search में AI Mode का टैब दिया जाता है, जहां यूजर्स अपने सर्चिंग रिजल्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं. 

Google का AI Mode क्या है? 

Google का AI Mode, असल में एक सर्च रिजल्ट को बेहतर तरीके से दिखाने का तरीका है. इसमें यूजर्स के सर्च और सवालों के जवाब को दिखाया जाता है. यह जवाब बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके दिखाया जाता है.

AI Mode में पहले एक इंट्रो होता है, उसके बाद अलग-अलग जानकारी को अलग-अलग सबहेड के साथ दिखाया जाता है. यहां यूजर्स फॉलोअप सवाल भी कर सकेंगे. यहां यूजर्स टेक्स्ट, ऑडियो की मदद से सर्चिंग कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Pixel 8a Price Drop: 22 हजार रुपये सस्ता हुआ Google का धांसू स्मार्टफोन

Google AI Mode की शुरुआत मार्च 2025 में अमेरिका से शुरू हुई थी. पहले यह Search Labs के जरिए एक्सपेरीमेंट्ल में लॉन्च किया था. इसे सबसे पहले अमेरिका में Google One AI Premium सब्सक्राइबर्स के लिए लॉन्च किया गया था.

AI Overview से अलग है AI Mode

Google का AI Overview फीचर भी है, जिसकी मदद से यूजर्स को सर्चिंग रिजल्ट नजर आते हैं. बताते चलें कि AI Overview असल में Google AI Mode से अलग है.  AI Mode में सर्चिंग रिजल्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है, जिसके लिए आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होती है.

