ये है दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सेल करने वाली कंपनी, Apple को धकेला पीछे, AI की बड़ी भूमिका

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) ने लेटेस्ट वर्ल्डवाइड स्मार्टफोन मार्केट ट्रैकर को जारी किया है. रिपोर्ट में बताया है कि ग्लोबल मोबाइल मार्केट में ग्रोथ हुई है और इसमें Samsung सबसे ऊपर मौजूद है. वहीं Apple, Xiaomi और Vivo को नीचे धकेल दिया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

दुनियाभर में Samsung सेल कर रहा सबसे ज्यादा स्मार्टफोन. (Photo:unsplash.com)
ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री में इजाफा हुआ है और सबसे ज्यादा फायदा सैमसंग को मिला है, जहां कोरियाई कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा रहा है. इसके बाद ऐपल कंपनी है. ये जानकारी इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की तरफ से सेयर की है. यहां आपको Xiaomi और Vivo की पॉजिशन भी बताने जा रहे हैं.  

IDC ने अपनी लेटेस्ट वर्ल्डवाइड स्मार्टफोन मार्केट ट्रैकर को जारी किया है. रिपोर्ट्स में बताया है कि ग्लोबल मोबाइल मार्केट में साल 2025 के तीसरे क्वार्टर में 2.6 परसेंट का इजाफा हुआ है. 

अब AI अफोर्डेबिल स्मार्टफोन में भी मिल रहा है 

रिसर्च एनालिस्ट स्मार्टफोन शिपमेंट की बढ़ोत्तरी का क्रेडिट इनोवेशन और AI अफोर्डेबिलिटी को दे रहे हैं. अब कई अफोर्डेबल सेगमेंट के स्मार्टफोन में AI इनेबल फीचर्स मिलने लगे हैं. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में आधी कीमत पर बिका ये स्मार्टफोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल

सैमसंग का मार्केट शेयर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लिस्ट में सबसे ऊपर सैमसंग का मार्केट शेयर रहा है, जो 18.4 परसेंट का है. कोरिआई कंपनी ने बीते साल तीसरे क्वार्टर में करीब 57.7 मिलियन यूनिट्स (5.77 करोड़ यूनिट्स) शिपमेंट की थी और अब ये आकड़ा 6.14 करोड़ यूनिट्स पर पहुंच गया है. इसमें सबसे ज्यादा अहम Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 को बताया जा रहा है. ये हैंडसेट पुराने वर्जन की तुलना में काफी बेहतर हैं. 

कंपनी मार्केट शेयर (परसेंट में) शिपमेंट यूनिट्स (करोड़ में)
सैमसंग 19.0% 6.14 
ऐपल 18.2% 5.86 
शाओमी 13.5% 5.35 
Transsion 9.0 %  2.92 
वीवो 8.9 %  2.88

दूसरे पायदान पर Apple 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग के बाद ऐपल की पॉजिशन है. हालांकि जुलाई क्वार्टर के दौरान कंपनी ने अच्छा परफोर्म किया था. IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल ने इस क्वार्टर में करीब 5.87 करोड़ यूनिट का शिपमेंट किया है, iPhone 17 की भारी डिमांड नजर आई है और आने वाले दिनों में कंपनी कई न्यू iPhone 17 लाइनअप को सेल करेगी. 

यह भी पढ़ें: सबसे पतला और दुनिया का बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन, देखें Galaxy Fold 7 का लॉन्ग टर्म रिव्यू 

Xiaomi और Vivo की पॉजिशन 

सैमसंग और ऐपल के अलावा Xiaomi, Transsion और Vivo ने भी काफी अहम ग्रोथ हासिल की है, जिसकी जानकारी IDC ने अपनी रिपोर्ट में शेयर की है. Xiaomi का मार्केट शेयर 13.5 परसेंट पर रहा है. वहीं Transsion 9.0 परसेंट पर रही है और Vivo  का मार्केट शेयर 8.9 परसेंट पर है. 

---- समाप्त ----
