जॉब की वजह से होता है बॉडी पेन? ये सस्ता Electric Massager 10 मिनट में देगा राहत

कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फिर अन्य कोई काम, बहुत से लोगों को नौकरी के बाद थकान का सामना करना पड़ता है. इस दौरान कुछ लोगों को बॉडी पेन या मशल्स पेन भी होता है. आज के समय में बाहर से डेली मसाज कराना या फिर कंधे या हाथ पर मसाज लेना पॉसिबल नहीं है. इसलिए आज आपको एक खास गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं. इसका नाम बॉडी मसाजर है.

ऑनलाइन मार्केट में कुछ इलेक्ट्रिक पल्स इंपल्स बॉडी मसाजर मौजूद है. रिचार्जेबल बैटरी के साथ आने वाला यह प्रोडक्ट दर्द से निजात देता है. यह दावा ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐमेजॉन इंडिया पर किया है. हालांकि हम सलाह देते हैं कि इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्चर से राय जरूर लें.

इस्तेमाल करना है आसान

MEDITIVE के बॉडी मसाजर को यूज करना बहुत ही आसान है. Pulse Impulse बॉडी मसाजर के साथ के साथ ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिन्हें Tens और EMS भी कहा जाता है. ये इंसानी बॉडी पर चिपक जाते हैं. इसके बाद जब इन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है और बॉडी मसाज मोड को चुना जाता है तो ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं.

मिलते हैं 24 मोड्स

MEDITIVE नाम का ब्रांड अपने डिवाइस में टोटल 24 तरह के मोड्स देता है. ये मोड्स मसाज के अलग-अलग ऑप्शन होते हैं, जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं. इसमें दो ही EMS मोड्स को लगाया जा सकता है. हालांकि कंपनी इसके साथ एक्स्ट्रा EMS को देती है.

कितनी है कीमत

ऐमेजॉन पर MEDITIVE 24 Modes Tens Unit Rechargeable Pain Relief नाम का प्रोडक्ट सिर्फ 1749 रुपये में लिस्टेड है. इसमें एक डिस्प्ले और कुछ बटन्स मिलते हैं, जो मोड्स आदि को चुनने का ऑप्शन देते हैं. इसमें ब्लैंड व्हाइट डिस्प्ले मिलता है. मार्केट में और भी कई ऑप्शन हैं, उनमें अलग-अलग फंक्शन और फीचर्स मिलते हैं. इन्हें ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और Meesho आदि से खरीदा जा सकता है.

