आज खत्म हो रही Flipkart Sale, अब इतनी कीमत में मिल रहा iPhone 16

Flipkart Big Bachat Sale आज यानी 5 नवंबर को खत्म होने जा रही है. इस सेल के साथ ही कई ऑफर भी खत्म हो जाएंगे. सेल के दौरान iPhone 16 पर मिलने वाले ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको काफी सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

iPhone 16 में मिलता है डुअल रियर कैमरा. (Photo: Apple)
Flipkart Sale आज यानी 5 नवंबर से खत्म होने जा रही है, जिसका नाम Big Bachat Sale है. इस सेल के दौरान कई स्मार्टफोन और अन्य गैजेट बंपर ऑफर मिल रहा है. इस सेल के दौरान iPhone 16 को भी काफी सस्ती कीमत में घर ला सकते हैं. 

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान आईफोन 16 को सस्ते में लिस्टेड किया है. बैंक ऑफर्स आदि का फायदा उठाकर उसे और भी कम दाम में खरीदकर घर ला सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

iPhone 16 पर मिल रहा बंपर ऑफर

iPhone 16 (128GB) को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर 62,999 रुपये में लिस्टेड किया है, जबकि लॉन्चिंग के दौरान इसकी कीमत 79,990 रुपये थी. iPhone 17 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती कर दी है और अब सेल के दौरान इसे करीब 60 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 16 Plus पर 25 हजार का डिस्काउंट, Flipkart-Amazon पर नहीं यहां मिलेगी डील

iPhone 16 पर मिल रहा बैंक ऑफर 

iPhone 16 फ्लिपकार्ट पर 62,999 रुपये में लिस्टेड है. इस पर 2500 रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है. Flipkart Axis Bank Credit Card का यूज करने पर 2500 रुपये का ऑफ मिलेगा. ऐसे में इसकी कीमत 60,499 रुपये हो जाएगी. 

साथ ही iPhone 16 पर पुराना हैंडसेट एक्सचेंज भी कर सकेंगे. इससे कीमत और भी कम की जा सकती है. पुराने हैंडसेट की कीमत उसकी कंडीशन और वह कितना पुराना है, उस पर निर्भर करती है. 

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स 

iPhone 16 में 6.1 inch का सुपर रेटीना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है.स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सेरेमिक शील्ड का यूज किया है. 

यह हैंडसेट  Apple A18 (3 nm) चिपसेट पर काम करता है. इसमें Apple GPU (5-core graphics) का यूज किया है. इसमें स्टोरेज के तीन ऑप्शन मिलते हैं, जो 128GB, 256GB और 512GB हैं.

यह भी पढ़ें: भारत की GDP के बराबर पहुंची Apple की मार्केट वैल्यू, iPhone 17 ने किया कमाल

iPhone 16 का कैमरा 

iPhone 16 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का है. सेकेंडरी कैमरा 12MP का है. इसमें 12MP का सेल्फी का कैमरा दिया गया है. इसमें वायर और वायरलेस चार्जिंग दोनों मिलते हैं. 

