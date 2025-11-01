scorecardresearch
 

iPhone 16 Plus पर 25 हजार का डिस्काउंट, Flipkart-Amazon पर नहीं यहां मिलेगी डील

नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो iPhone 16 Plus पर मिल रहे ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. ये स्मार्टफोन 25 हजार रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है. फोन पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ ही बैंक ऑफर भी मिल रहा है. दोनों ऑफर्स का फायदा उठाकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं. ये फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Apple iPhone 16 Plus पर मिल रहा कई हजार का डिस्काउंट. (Photo: ITG)
iPhone 16 Plus पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है. इस ऑफर का फायदा उठाकर आप फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं. इस फोन को आप JioMart से खरीद सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर ऐपल हॉलीडे सेल चल रही है. इस प्लेटफॉर्म से आप iPhone 16 Plus को सस्ते में खरीद पाएंगे. 

कंपनी ने इस हैंडसेट को 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पिछले साल लॉन्च किया था. हालांकि, इस वक्त JioMart पर iPhone 16 Plus सिर्फ 65,990 रुपये में लिस्ट है. यानी इस फोन पर 23,910 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. 

कितने रुपये में खरीद सकते हैं?

फोन का इफेक्टिव प्राइस 64,990 रुपये तक आ सकता है. इसके लिए बैंक ऑफर का फायदा उठाना होगा. कंज्यूमर्स एक्सचेंज बोनस का भी फायदा उठा सकते हैं. फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर दोनों को जोड़ दिया जाए, तो आप स्मार्टफोन पर लगभग 25 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: iPhone 15 की कीमत हुई कम, मिल रहा इतने हजार का डिस्काउंट

इस तरह से आप iPhone 16 Plus को आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं. इस कीमत पर स्मार्टफोन का 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. आप चाहें तो पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं. वैसे iPhone 16 Plus को आप ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

iPhone 16 Plus में 6.7-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए सिरेमिक शील्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है. फोन A18 प्रोसेसर के साथ आता है. कंपनी ने इसे iOS 18 के साथ लॉन्च किया है, जिसमें iOS 26 का अपडेट मिलेगा. ये फोन ऐपल इंटेलिजेंस फीचर के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 18 और 19 से पहले ही चर्चा में आया iPhone XX, जानिए क्या है वजह

स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी लेंस 48MP का है. इसमें 12MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. कैमरा को कंट्रोल करने के लिए फोन में कैप्चर बटन दी गई है. डिवाइस 27 घंटे के वीडियो प्लेबैक टाइम के साथ आता है. इसमें 128GB से लेकर 512GB तक स्टोरेज मिलता है.

