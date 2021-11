Flipkart से खरीदें Samsung के ये स्मार्टफोन्स, पसंद नहीं आने पर करें रिटर्न, मिलेंगे पूरे पैसे वापस

Flipkart ने Love it or return it प्रोग्राम शुरू किया है. इससे कस्टमर्स प्रीमियम स्मार्टफोन को एक्सपीरिएंस कर पाएंगे. इसे लौटाने पर कस्टमर्स को पूरा रिफंड दिया जाएगा. इन फोन्स को यूज करने के बाद 15 दिन के अंदर लौटाना होगा.

Flipkart ने इसके लिए Samsung के साथ पार्टनरशिप की है. इसमें नए Samsung Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy Z Flip 3 पर ये ऑफर दिया जा रहा है. इंटरेस्टेड कस्मटर्स Flipkart पर ऑर्डर करके फोन को 15 दिन तक एक्सपीरिएंस कर सकते हैं.

Samsung Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy Z Flip 3 को फ्लिपकार्ट से खरीदने पर बायर्स को इसे लौटाने का भी ऑप्शन मिलेगा. इस फोन से खुश नहीं होने पर बायर्स इसे वापस कर सकते हैं. रिटर्न रिक्वेस्ट मिलने पर फ्लिपकार्ट की ओर से क्वालिटी चेक किया जाएगा.

फोन अगर पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में होगा तो अमाउंट को यूजर्स के बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा. ये ऑफर भारत में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है. बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और वडोदरा के बायर्स ही इस ऑफर का लाभ फ्लिपकार्ट ऐप पर ले सकते हैं.

इस नए सॉल्यूशन से फ्लिपकार्ट बायर्स को एक डिसीजन लेने का मौका दे रहा है. इस नए प्रोग्राम से फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन को ऑनलाइन खरीदने के कॉमन डिसएडवांटेज को दूर करना चाहता है. कई यूजर्स फोन को खरीदने से पहले उसे पर्सनली देखना और यूज करना चाहते हैं.

Flipkart अपने Love it or return it प्रोग्राम के जरिए इस गैप को पूरा करना चाहता है. रिर्टन प्रोसेस के लिए बायर्स को Flipkart से मिले वेब लिंक पर क्लिक करना होगा. इसमें यूजर्स को IMEI नंबर देकर वैलिडेट करके लॉगिन करना होगा.

इसके बाद यूजर्स पर्सनल और बैंक डिटेल्स भरना होगा. फ्लिपकार्ट फिर कस्टमर को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा. इससे फोन का डायग्नोसिस किया जाएगा. सबकुछ ठीक होने पर लॉजिस्टिक पार्टनर आकर फोन का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और सब ठीक होने पर वो फोन को ले जाएगा.