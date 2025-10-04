scorecardresearch
 

'नहीं देंगे, तो फोन पर डेंट मार दूंगा', Flipkart एजेंट ने मांगे 500 रुपये, कस्टमर से हुई बहस

नया फोन खरीदते हुए लोग अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कर सकते हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसी सुविधा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देते हैं. यूजर्स नया फोन खरीदते हुए अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कर सकते हैं. हालांकि, कई बार लोगों का एक्सपीरियंस डिलीवरी एजेंट की वजह से खराब हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर है एक्सचेंज ऑफर. (Photo: Unsplash)

स्मार्टफोन एक्सचेंज प्रोग्राम आज कल काफी ट्रेंड में है. बड़ी संख्या में लोग नया फोन खरीदते हुए पुराने को एक्सचेंज करते हैं. इससे ओवरऑल ओनिंग कॉस्ट कम हो जाती है. हालांकि, कई बार यूजर्स का एक्सचेंज एक्सपीरियंस एजेंट की वजह से खराब हो सकती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय कस्टमर से मोबाइल एक्सचेंज के दौरान 500 रुपये मांग रहा है. पैसे की डिमांड के बाद कस्टमर नाराज हो जाता है और डिलीवरी एजेंट से फोन वापस मांग लेता है. 

वायरल हुआ वीडियो

आयुष दीक्षित नाम के यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर इस घटना का वीडियो पोस्ट किया है. इस मामले पर यूजर ने फ्लिपकार्ट की टीम को एक मेल भी किया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि कैसे फोन एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान उनके साथ बदसलूकी हुई है. 

यह भी पढ़ें: Flipkart अभी भी दे रहा मौका, सस्ते मिल रहे iPhone, Samsung समेत कई फोन

पीड़ित का आरोप है कि एजेंट उनके घर फोन एक्सचेंज के लिए आया था. इस दौरान उसने कैश या फिर Paytm के जरिए 500 रुपये की डिमांड की. साथ ही पेमेंट ना मिलने पर फोन को डैमेज करने की धमकी भी दी. आयुष का आरोप है कि उन्होंने फोन पर जान-बूझकर डेंट भी किया. इतना ही नहीं उन्होंने पीड़ित के पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया. 

इस पूरे मामले पर Flipkart के ओर से पीड़ित को कोई जवाब नहीं मिला है. हालांकि, पीड़ित के ट्वीट पर फ्लिपकार्ट की टीम का रिप्लाई जरूर आया है, लेकिन ये एक ऑटो जेनेरेटेड रिप्लाई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कस्टमर और डिलीवरी एजेंट के बीच हुई बहस साफ सुनी जा सकती है. 

क्या होता है एक्सचेंज प्रोग्राम? 

दरअसल, ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदते हुए आपको पुराने फोन को एक्सचेंज करने का विकल्प मिलता है. आप अपने पुराने फोन को बेच सकते हैं. एक्सचेंज में कई बार स्मार्टफोन की वैल्यू अच्छी मिल जाती है. खासकर सेल के वक्त जब फोन पर एक्सचेंज प्राइस के साथ ही एक्सचेंज बोनस भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: इस तारीख को खत्म होगी Flipkart Sale, अभी भी है आधी कीमत पर फोन खरीदने का मौका

ऐसे में ग्राहक बड़ी बचत कर सकते हैं. हालांकि, एक्सचेंज वाले फोन में डेंट और स्क्रैच होने पर पैसे कटते हैं और कई बार ऑनलाइन दिख रही वैल्यू के मुकाबले फोन की कीमत काफी घट जाती है. ये पूरी तरह से फोन की कंडीशन पर निर्भर करती है.

